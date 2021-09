Börsenplätze MasterCard-Aktie:



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist eine US-amerikanische Kreditkartenorganisation. Als Bindeglied zwischen Geldinstituten, Betrieben, Händlern, Karteninhabern und der öffentlichen Hand fungierend bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Zahlungsdiensten in den Bereichen Kredit, Kontobelastung, Prepaid sowie artverwandte Leistungen an. Dabei agiert das Unternehmen als Franchisegeber, Vermittler und Berater gleichzeitig. Vor allem die Kreditkartentypen MasterCard, Maestro (auf PIN basierend) und Cirrus (Bargeldbezug) zählen zu den weltweit anerkannten und vielgenutzten Kreditkarten. Darüber hinaus sind Transaktions- sowie Support-Services über das Netzwerk im Angebot inbegriffen.



Zu den weiteren Unternehmensaktivitäten zählen auch die Verwaltung und Förderung der Marken durch Werbung, interaktive Programme und Sponsoring-Initiativen sowie die Entwicklung von neuen Technologien. Neben den genannten Bereichen verfügt MasterCard über Know-how in Produktentwicklung, Zahlungstechnologien, Beratung sowie Information. (28.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreditkartenanbieters MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Buy now, pay later" (BNPL) sei aktuell einer der heißesten Trends in der Finanz- und Payment-Branche. Nach der Übernahme von Afterpay durch Square und dem Megadeal zwischen Affirm und Amazon wage sich nun ein wahres Branchen-Schwergewicht an das Thema heran.Der Kreditkartenriese MasterCard habe am Dienstag einen Vorstoß in das Geschäft mit Ratenzahlungen verkündet. Im ersten Quartal 2022 solle demnach das Programm namens "Mastercard Installments" in Australien, Großbritannien und den USA an den Start gehen. Verbraucher sollten damit größere Rechnungen in monatliche und meist zinsfreie Raten aufteilen können.MasterCard trete dabei jedoch nicht direkt mit den Endkunden in Kontakt, sondern fungiere - wie auch im klassischen Kreditkartengeschäft - als Intermediär: Externe Banken und Fintechs könnten die Payment-Infrastruktur des Kreditkartenkonzerns nutzen, um entsprechende Kredite und Ratenzahlungsoptionen anzubieten.Nach Unternehmensangaben würden zum Start von "Mastercard Installments" unter anderem Barclays US, FIS, Marqueta und Synchrony dabei sein und ihren Kunden Ratenzahl-Programme auf Basis dieser Plattform anbieten.Vor allem jüngere Kunden würden die Option zum Raten- oder Rechnungskauf gerne als Alternative zur Zahlung mit Kreditkarte nutzen. Max Levchin, Gründer und CEO des BNPL-Pure-Players Affirm, sehe Visa, MasterCard und Co deshalb langfristig unter Druck.MasterCard-Manager Vosburg halte dagegen und argumentiere, dass sich beide Bezahloptionen ergänzen würden. So seien viele der Rückzahlungen solcher Kredite klassische Transaktionen im MasterCard-Netzwerk, an denen der Konzern einen kleinen Prozentsatz verdiene. Nach einigen Megadeals im BNPL-Bereich sehe sich das Unternehmen nun aber dennoch genötigt, ebenfalls ein entsprechendes Angebot zu entwickeln.Die Aktie von MasterCard steht derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler. Als vergleichsweise konservatives Investment im Payment- und Finanzsektor habe Rivale Visa den Vorzug. Wer direkt am BNPL-Boom teilhaben wolle, sei mit den laufenden "Aktionär"-Empfehlungen Affirm, PayPal oder Square jedoch besser beraten. (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link