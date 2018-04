Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

371,00 EUR -0,27% (26.04.2018, 13:30)



ISIN Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

DE0006052830



WKN Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

605283



Ticker-Symbol Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

MBH3



Kurzprofil Maschinenfabrik Berthold Hermle AG:



Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (ISIN: DE0006052830, WKN: 605283, Ticker-Symbol: MBH3) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Hermle-Werkzeugmaschinen kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Werkzeug- und Formenbau, der Medizintechnik, optischen Industrie, Energietechnik, Luftfahrt-, Automobil- und Motorsportindustrie sowie bei deren Zulieferern zum Einsatz. Hermle-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt. (26.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Maschinenfabrik Berthold Hermle-Aktienanalyse von Investmentanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Vorzugsaktie der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (ISIN: DE0006052830, WKN: 605283, Ticker-Symbol: MBH3).Hermle habe die Ende März berichteten vorläufigen Eckwerte für 2017 bestätigt. Der Auftragseingang sei um +19% auf 433 Mio. EUR gewachsen. Regional stark sei das Auslandsgeschäft gewesen. Dieses habe um +26% auf 262 Mio. EUR expandiert, was für Q4 einen Anstieg von +77% auf einen Rekordwert von 77 Mio. EUR (Durchschnitt Q1 bis Q3-2017: 61 Mio. EUR) impliziere. Der Analyst vermute die Buchung einiger Großaufträge. Im Inland hätten die Bestellungen dagegen 2017 mit +10% moderater zugelegt.Das Umsatzwachstum sei dagegen 2017 mit +2% auf 402 Mio. EUR noch verhalten gewesen. Die Folge sei ein starker Anstieg des Auftragsbestands Ende 2017 um +33% auf 125 Mio. EUR gewesen. Damit verfüge Hermle über eine gute Wachstumsbasis für 2018. Zusätzlich könne der Konzern auf erweiterte Kapazitäten zurückgreifen. 2018 rechne Hermle deshalb mit einer erhöhten Dynamik. Konkret solle der Umsatz im mittleren bis hoch einstelligen Prozentbereich wachsen, was 422 bis 440 Mio. EUR entspreche.Der Analyst sei mit 446 Mio. EUR bzw. +11% noch etwas optimistischer. Denn einerseits habe Hermle in der Vergangenheit zu eher konservativen Ausblicken geneigt. Andererseits werte er das Marktumfeld als anhaltend günstig. So habe Hermle die Geschäftsentwicklung in den ersten Wochen des laufenden Geschäftsjahres als "im Rahmen der Planung sehr gut" bezeichnet. Wettbewerber DMG Mori habe in Q1 das Ordervolumen um +18% steigern können und daraufhin den Jahresausblick erhöht.Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bestätigt sein DCF-basiertes Kursziel von 420,00 EUR und das "kaufen"-Rating für die Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie. (Analyse vom 26.04.2018)