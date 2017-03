Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Maschinenbauer konnten ihren Anteil am weltweiten Maschinenexport in den letzten Jahren stabil halten, obwohl China immer mehr an Bedeutung gewinnt, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.Der Ausblick für wichtige Absatzmärkte des deutschen Maschinenbaus sei allerdings mit einem erhöhten Prognoserisiko verbunden. Dies gelte für sowohl für die USA, als auch für China und Europa. Entscheidend werde sein, wie stark die Ausrüstungsinvestitionen in den USA aufgrund von Steuerreformen und Konjunkturstimulierung an Dynamik zulegen könnten, und ob sich das politische Risiko in der Eurozone weiter lege.Insgesamt erwarte die IKB 2017 ein Produktionswachstum des deutschen Maschinenbaus von 1,3%. Für 2018 sei in Abhängigkeit von der Konjunkturentwicklung eine Wachstumssteigerung möglich. Der Zuwachs falle damit höher aus als in den letzten zwei Jahren. Ein dynamisches Wachstum sei dies dennoch nicht, dafür seien die Rahmenbedingungen noch zu unsicher. (16.03.2017/ac/a/m)