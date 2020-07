Genf (www.aktiencheck.de) - Die Berichtsaison für das 2. Quartal 2020 hat begonnen. Zwei Dinge scheinen vorab klar zu sein: die Unsicherheit ist hoch und die Erwartungen sind niedrig, so Salman Baig, Multi-Asset-Manager beim Vermögensverwalter Unigestion.Wir sehen eine anhaltende Verbesserung des makroökonomischen Umfeldes. Die US-Einzelhandelsumsätze scheinen ihr Vorkrisenniveau wieder erreicht zu haben, deutlich schneller als nach der Finanzkrise, so die Experten von Unigestion. Auch die Nachfrage nach Rohstoffen steige weiter. Unser eigenen Indikatoren wie der Growth Nowcaster unterstreichen dieses Bild, so die Experten von Unigestion. Die hohe Ungewissheit, die niedrigen Erwartungen und die Erholung der Wirtschaftsdaten würden ein großes Potenzial zeigen, dass die Unternehmen die Gewinnerwartungen übertreffen würden.Es könnte sein, dass die Überschreitung der Prognosen vom Markt viel stärker belohnt werde, als eine Unterschreitung bestraft werde. Das habe man bei den Zahlen für das erste Quartal im EURO STOXX 600 gesehen. Damals hätten mehr Unternehmen die niedrigen Erwartungen übertroffen und hätten eine Mehrrendite von fast 2 Prozent gegenüber dem Markt erzielen können, während die Unternehmen, welche die Prognosen verfehlt hätten, verhältnismäßig mild abgestraft worden seien. Eine positive Überraschung bei den Gewinnen könnte also auch jetzt zu einer Veränderung der Anlegerstimmung führen. (22.07.2020/ac/a/m)