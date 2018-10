Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:

Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. (10.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marine Harvest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Während es mit den Kursen vieler Blue Chips stetig nach unten gehe, haussiere weiterhin eine Branche aus dem Norden Europas: So hätten die Aktien von Fischfarmbetreibern wie Marine Harvest kürzlich neue Höchststände markiert. Und das Ende der Fahnenstange dürfte damit immer noch erreicht sein. Die Marine Harvest-Aktie bleibe weiterhin ein klarer Kauf. Der Stoppkurs sollte auf 15,50 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2018)