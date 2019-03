Börsenplätze Manz-Aktie:



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (18.03.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Pierre Gröning, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Manz habe vergangene Woche vorläufige Zahlen für 2018 vorgelegt.Umsatz-Guidance erfüllt: Die Konzernerlöse hätten mit 296,9 Mio. Euro auf den ersten Blick signifikant unter den Analystenerwartungen gelegen (MONe: 361,0 Mio. Euro). Dabei sei jedoch zu berücksichtigen, dass Manz mit der Talus Manufacturing Ltd. ein ehemals vollkonsolidiertes Unternehmen aus dem Segment Contract Manufacturing rückwirkend entkonsolidiert habe und nun als assoziiertes Unternehmen führe (MONe: Umsatz 2018 > 60 Mio. Euro). Bereinigt um diesen Effekt habe der Umsatz im Rahmen der Analystenerwartung gelegen. Da auch die Vorjahreszahlen angepasst worden seien, habe Manz mit einem Wachstum von 11,6% zudem die Guidance erfüllt (+10 bis 14%). Mit einem nur marginalen Umsatzplus von 0,7% auf 105,0 Mio. Euro habe das Segment Solar jedoch unterhalb der Analystenprognose gelegen (MONe: 117,0 Mio. Euro). Hier hätten kundenseitige Projektverzögerungen dazu geführt, dass Manz nicht ganz das Umsatzniveau habe generieren können, das terminlich für 2018 geplant gewesen sei (+5 bis 10%). Dagegen hätten Electronics (+6,1% auf 93,9 Mio. Euro vs. MONe: 86,3 Mio. Euro) sowie Energy Storage (+48,7% auf 35,4 Mio. Euro vs. MONe: 32,9 Mio. Euro) etwas besser abgeschnitten als antizipiert.Ergebnis erfülle Erwartungen nicht: Das Konzern-EBIT sei mit -3,4 Mio. Euro (MONe: 2,9 Mio. Euro) hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben. Dabei sei jedoch die Ergebnisbelastung aus dem Kabelbrand in Taiwan mit 5,1 Mio. Euro (MONe: 2,2 Mio. Euro) auch deutlich höher ausgefallen als zuvor von Manz kommuniziert. Grund hierfür sei gewesen, dass einige der durch Rußpartikel kontaminierten aber zunächst für die Reinigung vorgesehenen Komponenten so stark verschmutzt gewesen seien, dass sie doch hätten verschrottet werden müssen. Bereinigt um diesen Effekt habe Manz der Guidance entsprechend ein leicht positives EBIT i.H.v. 1,7 Mio. Euro erzielt. Trotz der deutlichen Umsatzsteigerung sei das Segment Electronics in Q4 noch nicht profitabel gewesen (Q4-EBIT: -0,8 Mio. Euro) und Energy Storage sei gar verlustreicher als in Q3 gewesen (Q4-EBIT: -2,7 Mio. Euro vs. -0,9 Mio. Euro in Q3).Gemischter Ausblick: In 2019 sehe der Vorstand grundsätzlich eine gute Basis für weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum. Kundenseitig habe sich zuletzt jedoch im Solar-Bereich die Fertigstellung der Gebäude für die CIGS-Anlagen verzögert, so dass mit dem ursprünglich zur Jahresmitte avisierten Ramp-Up nun erst ab Anfang Q4 zu rechnen sei. Folgeaufträge würden aufgrund dessen erst ab Ende 2019 erwartet. Auch bei Automobilkunden im Bereich Electronics habe sich nach dem 2018 erhaltenen Großauftrag zur automatisierten Montage von Zellkontaktiersystemen gegen Jahresende eine gewisse Zurückhaltung gezeigt, Manz rechne aber unverändert mit einer Erweiterung der Kundenbasis in 2019. Im Segment Energy Storage seien Angebote mit einem Gesamtvolumen im dreistelligen Millionenbereich im Markt platziert worden, so dass die Analysten in 2019 nach wie vor eine Wachstumsbeschleunigung erwarten würden. Insgesamt hätten die Analysten die Prognosen aufgrund der geringeren Visibilität jedoch reduziert und würden sich damit deutlich konservativer positionieren.Patrick Speck und Pierre Gröning, Aktienanalysten der Montega AG, reduzieren daher das Kursziel auf 43,00 Euro (zuvor: 54,00 Euro), bestätigen aber das Rating "kaufen" für die Manz-Aktie. (Analyse vom 18.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link