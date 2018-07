Börsenplätze Manz-Aktie:



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (17.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Manz habe heute einen weiteren Großauftrag vermeldet. Der Kunde, eines der größten Eisen- und Stahlkonglomerate der Welt, habe eine Pilotlinie zur Laserstrukturierung von Bandstahl in Auftrag gegeben. Die Technologie habe Manz bisher zur Bearbeitung großflächiger Substrate in der Solarindustrie angeboten. Damit habe der Hightech-Maschinenbauer nach einem kürzlich gemeldeten Auftrag aus der Halbleiterindustrie auf Basis einer bestehenden Technologie erneut einen neuen Absatzmarkt erschließen können.Der Auftrag aus der Stahlindustrie werde dem Bereich Solar zugerechnet. Das Volumen belaufe sich auf mehr als 20 Mio. Euro, die im laufenden und im kommenden Jahr umsatz- und ertragswirksam werden sollten. Darüber hinaus bestehe nach Erachten des Analysten Potenzial für Folgeaufträge. Obwohl die Technologie aus dem Bereich Solar komme, werde Manz den Auftrag unabhängig vom Solar-Joint Venture mit Shanghai Electric und Shenhua abwickeln.Zudem habe Manz Ende Juni bereits eine Zusammenarbeit mit einem Joint Venture bestehend aus der PEP Innovation PTE Ltd, einem Technologieunternehmen mit Sitz in Singapur, und einem der einflussreichsten Unternehmen Chinas in der Mikroelektronik bekannt gegeben. Die Partner würden planen, innovative FOPLP-Verfahren (Fan-Out Panel Level Packaging) gemeinsam zu entwickeln und zu vermarkten. Dabei könne Manz auf seine hohe Expertise aus den Bereichen PCB und FPD zurückgreifen. Gegenüber üblichen Packaging-Verfahren ermögliche FOPLP eine deutlich höhere Anzahl von Pins über die die Leiterplatte kontaktiert werde, bei gleichzeitiger Reduktion von Herstellungskosten, Volumen, und Gewicht. Neben dem Bereich Consumer-Electronics werde diese Technologie auch zunehmend von der Automobilindustrie nachgefragt. Das Joint Venture habe Manz bereits einen ersten Auftrag mit einem Volumen von 5 Mio. Euro erteilt, der noch im laufenden Jahr im Bereich Electronics umsatzwirksam werden solle.Im zweiten Quartal habe ein Brand in einem Werk in Taiwan zu einem temporären Produktionsausfall im Contract Manufacturing geführt. Allerding scheine Manz durch eine schnelle Reaktion und das Ausweichen auf einen anderen Standort den finanziellen Schaden auf einen niedrigen einstelligen Mio.-Betrag begrenzt zu haben. Für Q2 erwarte der Analyst hier demnach eine überschaubare Ergebnisbelastung, die sich im Jahresverlauf weitgehend ausgleichen lassen dürfte. Hinzu komme eine mögliche Regulierung durch die Versicherung, die noch nicht in den Analystenprognosen enthalten sei.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die Manz-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 54,00 Euro. (Analyse vom 17.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link