Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

36,049 EUR +3,24% (19.01.2017, 16:28)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (19.01.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktie: Stabile Kursentwicklung - AktienanalyseManz (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) gehört schon lange zu den Sorgenkindern am deutschen Aktienmarkt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Aufgrund von Auftragsverschiebungen in den Geschäftsbereichen Energy Storage und Electronics habe der Maschinenbauer 2015 mehrmals die Umsatz- und Gewinnprognose senken müssen. Am Ende des Geschäftsjahres habe ein horrender operativer Verlust von 58,2 Mio. Euro in den Büchern gestanden. 2016 sei es zunächst nicht viel besser gelaufen: Anfang Juni habe ein wichtiger Kunde überraschend ein Großprojekt im Geschäftsbereich Energy Storage gestoppt. Im weiteren Jahresverlauf hätten sich die Deutschen mit dem Kunden wenigstens insoweit einigen können, dass für Manz keine weiteren negativen Ergebniseffekte entstünden. Allerdings würden dadurch auch erwartete Folgeaufträge und damit entsprechende Umsätze und Erträge entfallen.Für etwas Entspannung habe die Nachricht vom Einstieg der chinesischen Shanghai Electric Group gesorgt. Die Chinesen hätten sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu 34,74 Euro je Aktie mit 19,67 Prozent an Manz beteiligt. Da Firmengründer Dieter Manz seine Anteile mit denen der Chinesen gepoolt habe, könnte es früher oder später zu einem Pflichtangebot in gleicher Höhe kommen.Ein weiterer Grund für den zuletzt stabilen Aktienkurs: Der Maschinenbauer habe einen Rahmenvertrag zur strategischen Zusammenarbeit in der CIGS-Dünnschicht-Solartechnologie unterzeichnet. "Wir sind zuversichtlich, dass wir bis zum Jahresende die finalen Verträge unterschreiben können", habe Vorstandschef Dieter Manz im November auf dem Eigenkapitalforum gesagt. Die dadurch erwarteten Aufträge im dreistelligen Millionenbereich würden die mit Abstand größte Auftragserteilung der Firmengeschichte darstellen. Zudem würden die künftigen Kooperationspartner ab sofort die Kosten für den operativen Betrieb des CIGS-Forschungsstandorts in Schwäbisch Hall übernehmen, wodurch jährliche Kosten im unteren zweistelligen Millionenbereich entfallen würden. "In Kombination mit Umsatzbeiträgen aus den CIGS-Aufträgen wird das ausreichen, um wieder profitabel zu sein", so Manz.Börsenplätze Manz-Aktie:Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:36,10 EUR +3,59% (19.01.2017, 16:12)