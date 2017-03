Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:

39,34 EUR -1,14% (31.03.2017, 10:48)



Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

39,40 EUR -0,86% (31.03.2017, 10:49)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (31.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Hightech-Maschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Manz habe gestern den Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht und die Guidance für 2017 vorgelegt. Bereits Anfang März habe das Unternehmen vorläufige Zahlen zu Umsatz und EBIT bekannt gegeben.Der Umsatz habe mit 231,0 Mio. Euro exakt dem bereits kommunizierten Wert entsprochen. Das leichte Wachstum von 4,0% resultiere u.a. aus deutlichen Erlössteigerungen in den strategischen Geschäftsfeldern Electronics (+21,7% auf 106,6 Mio. Euro) und Solar (+18,8% auf 24,7 Mio. Euro). Electronics habe dabei von der Marktbelebung im klassischen Displaygeschäft mit Flachbildschirmen profitiert, während Solar eine gesteigerte Nachfrage nach Maschinen zur Produktion kristalliner Solarzellen verzeichnet habe. Die aufgrund der Stornierung eines Großauftrags stark rückläufige Umsatzentwicklung des Segments Energy Storage (-36,3% auf 46,4 Mio. Euro) habe damit überkompensiert werden können.Das EBIT sei mit -35,9 Mio. Euro geringfügig besser ausgefallen als vorläufig berichtet und habe sich gegenüber dem Vorjahr signifikant verbessert gezeigt. Hierbei habe sich vor allem die im Rahmen des Restrukturierungsprogramms "Manz 2.0" durchgeführte Optimierung der Geschäftsprozesse (u.a. Produktionsverlagerung nach Osteuropa und China) bemerkbar gemacht. So habe sich sowohl die Material- als auch die Personalaufwandsquote spürbar um 6,3 bzw. 3,5 Prozentpunkte reduziert.Trotz des in 2016 nochmals verzeichneten Verlusts würden sich in der jüngsten Ergebnisentwicklung erste Erfolge der Optimierungsmaßnahmen zeigen. Die Guidance verspreche für 2017 eine Rückkehr zur Profitabilität und dürfte angesichts der Auftragslage mit ausreichender Visibilität ausgestattet sein.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Prognosen und die Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 46,00 Euro. (Analyse vom 31.03.2017)Börsenplätze Manz-Aktie: