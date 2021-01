Bonn (www.aktiencheck.de) - Nahezu alle großen asiatischen Leitindices handeln aktuell über ihrem Niveau zu Jahresbeginn, so die Analysten von Postbank Research.



Die Ausnahme sei der malaysische FTSE Bursa Malaysia KLCI Index, der seit Jahresbeginn gut drei Prozent abgegeben habe. Der Grund: Die Wirtschaft Malaysias leide unter Restriktionen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Auf die Bevölkerung umgerechnet würden sich in Malaysia zurzeit täglich mehr Personen infizieren als in den acht weiteren größten Volkswirtschaften Asiens zusammen. Die malaysische Regierung habe zur Linderung der Pandemiefolgen ein neues Fiskalpaket in Höhe von umgerechnet rund drei Milliarden Euro geschnürt, das vor allem aus direkten Transfers an die Bevölkerung bestehe. Da die Exportindustrie Malaysias von den Beschränkungen kaum betroffen sei und beginnend im März Impfstoffe gegen das Coronavirus für rund 70 Prozent der Bevölkerung ausgeliefert würden, würden sich die Aussichten zwar aufhellen. Vor Engagements an den Märkten Malaysias würden die Analysten von Postbank Research Anlegern jedoch empfehlen, noch etwas Geduld zu bewahren. (28.01.2021/ac/a/m)



