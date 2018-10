Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Donnerstag: Die Unternehmensumfrage des ifo-Instituts im Oktober könnte Antworten auf dringende Fragen liefern, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Auf der Pressekonferenz zu dieser EZB-Ratssitzung dürfte Präsident Draghi bestätigen, dass die im September vorgestellten makroökonomischen Projektionen unverändert gültig seien und die Risiken für das Wirtschaftswachstum weiterhin als ausgeglichen angesehen werden. Er dürfte aber auch erneut hervorheben, dass die geldpolitische Normalisierung langsam und datenabhängig erfolgen werde. Ein weiteres wichtiges Thema dieser Sitzung könnte die Wiederanlage von Rückflüssen aus fällig werdenden Anleihen in den Beständen des Eurosystems werden. Die Analysten der DekaBank würden davon ausgehen, dass die Regeln für die Reinvestitionen nicht wesentlich gelockert würden und insbesondere keine systematische Übergewichtung längerer Laufzeiten beabsichtigt werde.Freitag: Die US-Wirtschaft sei vermutlich auch im dritten Quartal relativ kräftig gewachsen: Die Analysten würden einen auf das Gesamtjahr hochgerechneten Quartalsanstieg des Bruttoinlandsprodukts um 3,5% erwarten. Ähnlich wie im Vorquartal dürften sowohl die privaten Konsumausgaben als auch die Unternehmensinvestitionen angestiegen sein. Zudem würden die Analysten mit dem dritten Rückgang der Wohnungsbauinvestitionen in Folge rechnen. Im Gegensatz zum Vorquartal dürften nun die Lagerinvestitionen wieder geschoben haben. Hingegen habe im zweiten Quartal der Außenhandel noch einen positiven Wachstumsbeitrag geliefert, dem nun ein negativer folgen dürfte. Insgesamt würden die Analysten nicht davon ausgehen, dass die hohe Wachstumsdynamik dieses Sommerhalbjahres in diesem Maße weiter anhalten werde. (19.10.2018/ac/a/m)