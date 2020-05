Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland: sentix-Umfrage (Montag): Der Weg vom "Shutdown" zum Hochfahren ist ein schwieriger und vor allem kein schneller Weg, so die Analysten der DekaBank.Deutschland: Produktion im produzierenden Gewerbe (Donnerstag): Der März sei unter keinem guten Stern gestanden. Mit Verzögerung hätten die Störungen der Lieferketten durch den "Shutdown" in China Deutschland erreicht. Gleichzeitig sei in Europa ein "Shutdown" umgesetzt worden, der nicht nur die hiesigen Lieferketten unterbrochen, sondern auch die wichtigsten Absatzmärkte deutscher Unternehmen gelähmt habe. Vor allem die Automobilindustrie und die von ihr abhängigen Branchen hätten ab etwa der Monatsmitte auf diese Situation mit Produktionsstopps reagiert. So sei die produzierte Stückzahl an Automobilen um fast 40% gegenüber dem Vormonat gesunken. In den anderen Branchen sei es zumindest zu einer spürbaren Drosselung der Produktion gekommen. Der starke Einbruch der Industrieproduktion dominiere die Entwicklung der Produktion im produzierenden Gewerbe, die zweistellig gesunken sein dürfte.USA: Arbeitsmarktbericht (Freitag): Der US-Arbeitsmarktbericht für April werde historisch ausfallen: Zwischen Mitte März und Mitte April seien die Anträge auf Arbeitslosenhilfe in der Summe um 22 Millionen angestiegen. Allerdings habe nicht jeder Antragssteller seinen Job verloren, und umgekehrt habe nicht jeder mit Jobverlust einen Antrag gestellt. Gleichwohl liefere diese Statistik den besten Hinweis, wie schlimm es um den Arbeitsmarkt im April bestellt gewesen sei. Die Arbeitslosenquote dürfte daher einen deutlichen Sprung machen und ein historisch einmaliges Niveau erreichen. Einen Sprung nach oben würden die Analysten der DekaBank auch bei den durchschnittlichen Stundenlöhnen erwarten: Im Bereich Freizeit und Gastronomie würden die mit Abstand niedrigsten Löhne gezahlt. In diesem Bereich sei mit dem deutlichsten Beschäftigungsabbau zu rechnen. Durch den Wegfall des Bereichs gehe der Durchschnitt nach oben. (04.05.2020/ac/a/m)