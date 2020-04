Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USA: Einzelhandelsumsätze (Mittwoch): Die US-Einzelhandelsumsätze dürften im März massiv gegenüber dem Vormonat eingebrochen sein, so die Analysten der DekaBank.USA: Philly-Fed-Index (Donnerstag): Es sei ein Phänomen der frühen Phase der Corona-Krise, das sich fast überall zeigte: Die Stimmungsindikatoren der Unternehmen sowie der privaten Haushalte würden sich zwar verschlechtern, aber sie würden teilweise sogar massiv das Ausmaß der wirtschaftlichen Abschwächung unterschätzen. Bislang seien dies aber zumeist März-Indikatoren gewesen. Es sei nicht auszuschließen, dass sich die Stimmungsindikatoren im April nochmals deutlich abschwächen würden. In den USA werde mit dem US-Philly-FED-Index einer der ersten von den Kapitalmärkten stark beachteten Stimmungsindikatoren von Seiten der Unternehmen für April veröffentlicht. Die Analysten der DekaBank würden davon ausgehen, dass der Indikator nahe an sein bisheriges Allzeittief vom Dezember 1974 rücken werde, damit dennoch weiterhin das Ausmaß des Wachstumseinbruchs unterschätzen werde.China: Bruttoinlandsprodukt (Freitag): Bedingt durch die Verbreitung des Coronavirus sei die Wirtschaftsaktivität in China Ende Januar weitgehend zum Erliegen gekommen, bevor sie seit Mitte Februar langsam wieder angelaufen sei. Auch die weitere Erholung im März sei eher schleppend verlaufen, weil die Angst vor neuen Infektionsherden die Behörden, Unternehmen und Konsumenten vorsichtig habe agieren lassen. Es könne daher kein Zweifel bestehen, dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal deutlich gesunken sei. Doch über das Ausmaß des Rückgangs herrsche große Unsicherheit. Die Analysten der DekaBank würden eine Schrumpfung um 5% im Vergleich zu Vorjahresquartal erwarten. Die chinesische Regierung dürfte weitere Maßnahmen zur Konjunkturstimulierung beschließen, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. (09.04.2020/ac/a/m)