Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mittwoch: Die neue Brexit-Verschiebung bis spätestens Ende Januar 2020 will das Vereinigte Königreich für Neuwahlen am 12. Dezember nutzen, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Im August sei die Produktion im deutschen produzierenden Gewerbe für manche überraschend gestiegen. Das dürfte an einer für den August ungewöhnlich geringen Belastung durch die Schulferien gelegen haben. Im September kehre das produzierende Gewerbe nun wieder zur Tagesordnung zurück. Die äußerst schwache Auftragsentwicklung hinterlasse ihre Spuren nicht nur in den Auftragsbeständen, sondern auch in der industriellen Erzeugung. Einen Hinweis darauf würden die vorliegenden sehr schwachen Daten zur Automobilproduktion geben. Etwas besser sollte die Bauproduktion abschneiden, aber unterm Strich bleibe es im September bei einem Rückgang der Produktion im produzierenden Gewerbe.Donnerstag: Die weitere Brexit-Verschiebung bis Ende Januar mit Neuwahlen am 12. Dezember bringe wieder alle BrexitSzenarien auf den Tisch: vom No-Deal-Brexit über Brexit mit Deal bis hin zur Absage des Brexits. Entsprechend unterschiedlich dürfte die Bank of England (BoE) zur gegebenen Zeit auf die jeweiligen Szenarien reagieren - mit schnellen Leitzinssenkungen oder langsamen Leitzinserhöhungen. Beim Zinsentscheid im November habe die BoE noch keinen Grund, ihre Geldpolitik zu ändern. Allerdings müsse sie zunehmend abwägen, inwiefern in der langen Wartezeit auf den Brexit ein tieferer Leitzins angebracht wäre, um die mit der Brexit-Unsicherheit verbundene Wirtschaftsabschwächung abzumildern. Hinweise darauf könnten die neuen Prognosen der BoE in ihrem Geldpolitischen Bericht (ehemals Inflationsbericht) geben.(04.11.2019/ac/a/m)