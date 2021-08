Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Magnum Opus Acquisition Limited:



Magnum Opus Acquisition Limited (ISIN: KYG5S70A1049, WKN: A3CSFN, NYSE-Ticker-Symbol: OPA) ist ein Akquisitionszweckunternehmen mit Sitz in Hong Kong. (27.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Magnum Opus Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Magnum Opus Acquisition-Aktie (ISIN: KYG5S70A1049, WKN: A3CSFN, NYSE-Ticker-Symbol: OPA) unter die Lupe.Das Unternehmen hinter dem für seine Liste der reichsten Menschen der Welt bekannten Wirtschaftsmagazin "Forbes" strebe an die New Yorker Börse. Dazu wolle Forbes Global Media mit der Mantelgesellschaft Magnum Opus Acquisition fusionieren. Der Deal solle die Transformation vom Verlag zum Multi-Branchen-Konzern beschleunigen.Seitdem im Jahr 1990 der deutsche Burda Verlag die erste nicht-englische Ausgabe des Magazins herausgebracht habe, habe "Forbes" ein Netzwerk aus 29 Lizenznehmern aufgebaut, die das Magazin in 76 Ländern weltweit veröffentlichen würden.Für das laufende Geschäftsjahr rechne das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 15% auf 211 Mio. USD und damit exakt auf das Niveau des Vor-Corona-Jahres. Im Gegensatz zu 2019 trage das Print-Magazin mit nur mehr 18 Mio. USD Umsatz deutlich weniger bei als noch vor zwei Jahren (33 Mio. USD). Die Bedeutung der Magazin-Umsätze solle sich auch in Zukunft weiter reduzieren: 2022 sollten nur mehr 15% der insgesamt geplanten 237 Mio. USD mit gedruckten Heften erwirtschaftet werden.Die Strategie des Managements, die weltweit bekannte Marke Forbes für neue Geschäftsfelder zu nutzen, sei durchaus interessant, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2021)