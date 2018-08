Börsenplätze MagForce-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MagForce-Aktie:

5,09 EUR -4,68% (10.08.2018, 14:26)



Tradegate-Aktienkurs MagForce-Aktie:

5,10 EUR -4,14% (10.08.2018, 15:07)



ISIN MagForce-Aktie:

DE000A0HGQF5



WKN MagForce-Aktie:

A0HGQF



Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MF6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MGFRF



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (10.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF).Mit Unternehmensmeldung vom 08.08.2018 habe die MagForce AG die Durchführung einer erfolgreichen Kapitalerhöhung bei der US-amerikanischen Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc. bekannt gegeben. Durch die Ausübung von 700.000 Bezugsrechten, welche in 2014 im Rahmen einer Wachstumsfinanzierung ausgegeben worden seien sowie durch Zeichnung von 166.666 neuen Aktien fließe der amerikanischen Tochtergesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 9,0 Mio. USD.In der amerikanischen Tochtergesellschaft seien die potenziell volumenstarken US-Aktivitäten der MagForce AG gebündelt. In den USA werde derzeit eine Registrierungsstudie für die Therapie zur fokalen Ablation von Prostatakrebs durchgeführt, wobei hier im Juli 2018 der Einschluss der ersten Patienten erfolgt sei. Es sollten dabei insgesamt bis zu 120 männliche Patienten in der Studie einbezogen werden. Vor diesem Hintergrund sei die aktuelle Kapitalerhöhung einerseits ein wichtiger Finanzierungsbaustein der klinischen Studie und sei nach Erachten der Analysten darüber hinaus als ein Vertrauensbeweis der Großaktionäre hinsichtlich der erfolgreichen Erschließung des US-amerikanischen Marktes zu sehen.Mit der Unternehmensmeldung habe die MagForce AG den Studienzeitplan bestätigt, wonach Ende 2019 mit dem Beginn der kommerziellen Behandlung gerechnet werde, nachdem der Studienabschluss zum Halbjahr 2019 erfolgen solle. Die klinische Studie werde derzeit an zwei Behandlungszentren durchgeführt. Zum Beginn der Kommerzialisierungsphase sollten weitere Behandlungszentren/urologische Praxen eingebunden werden, so dass eine flächendeckende Behandlung in den USA möglich werden solle. Die Potenziale seien indes enorm. In den USA würden jedes Jahr etwa 260.000 Männer an Prostatakrebs erkranken, wobei hier für die nächsten Jahre von einem deutlichen Anstieg der jährlichen Fallzahlen ausgegangen werde. Bis zum Jahr 2035 sollten jährlich rund 350.000 neue Fälle hinzukommen. Bei einem Großteil dieser Patienten, bei denen ein nur langsames Wachstum der Krebszellen vorliege, bestehe eine hohe Nachfrage nach fokalen Therapieoptionen, wie sie von MagForce angeboten würden.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben der MagForce-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 10.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link