Gut Ding will Weile haben! Das habe sich vermutlich Ben J. Lipps, CEO der MagForce AG, gedacht. Im Vergleich zu den hochfliegenden Plänen bei seinem Amtsantritt im September 2013, sei die Firma zwei Jahre in Verzug was Umsatz und vor allem die langersehnte US-Zulassung der MagForce-NanoTherm-Therapie angehe. Aber jetzt scheine Lipps auf seine alten Tage den Turbo eingelegt zu haben. In Europa habe er mit Lutz Helmke endlich einen Manager verpflichtet, der mehr Druck machen solle.Druck bei der regionalen Expansion und vor allem der automatischen Krankenkassenerstattung: Wie man aus dem Umfeld des Unternehmens höre, scheine das zu funktionieren - die automatische Erstattung sollte 2019 durch sein. Bisher sei die Therapie zwar europaweit zugelassen, aber Patienten müssten erst einmal selbst zahlen und würden dann später die Kosten erstattet bekommen. Bei einer Therapie, die mehr als 30.000 Euro koste, eine große Hürde.Helmke sei Veteran in der Medizintechnikbranche und verfüge vor allem über fundiertes Fachwissen genau im Bereich der Kostenerstattung. Er habe 22 Jahre für St. Jude Medical gearbeitet. Im Rahmen der deutschlandweiten Einführung des DRG-Systems, ein pauschalisiertes Abrechnungssystem für stationäre Krankenhausbehandlungen, habe Helmke für St. Jude Medical eine Abteilung für Kostenerstattung aufgebaut, um Krankenhäuser bei Abrechnungsfragen zu beraten. Zuletzt habe er die Neuromodulationsdivision geleitet. Falls Lipps in drei bis fünf Jahren dann doch einmal an Rente denken sollte, was die Experten allerdings bezweifeln würden, denn der 75-Jährige wirke auf sie agiler und fitter als manch 40-Jähriger, sei mit Helmke übrigens schon ein potenzieller Nachfolger im Team.Der wichtigste Markt solle zukünftig der US-Markt sein. Die langersehnte Erlaubnis zum Start der Zulassungsstudie sei Anfang 2018 erfolgt. Kein großer Deal auf den ersten Blick, aber es könne bei Zulassungen auch einiges schiefgehen. Das sei bei MagForce jedoch ein wenig anders. Erstens sei MagForce schon vor einigen Jahren von der FDA als "medical device" eingestuft worden; eine Einstufung, die Gold wert sei. Denn bei einem "medical device", also einem Medizintechnikprodukt, sei die Zulassungsstudie vergleichsweise einfach und man müsse "nur" beweisen, dass es keine Risiken gebe. Dann erfolge automatisch die Zulassung.Vielleicht gehe es auch schneller. Die MagForce-Tochter MagForce USA habe letzte Woche bekannt gegeben, dass sie 9 Mio. Dollar neues Kapital eingeworben habe und zwar vornehmlich von Altaktionären. Also dem Milliardär Peter Thiel, Moore Capital, einem der größten Hedgefonds in den USA und eben Lipps selbst. Bei einem Blick auf die Aktionärsstruktur der US-Tochter habe Lipps deutlich überproportional zugelegt und sei jetzt nach der MagForce AG der zweitgrößte Investor in MagForce USA mit einem Anteil von ca. 17%. Weitere Finanzierungsrunden in der US-Tochter solle es nicht geben, so dass MagForce langfristig die Mehrheit an dem US-Geschäft halten werde. Vielmehr sei es der Plan, die MagForce AG in den USA zu listen. Das solle angegangen werden, sobald die US-Zulassung im Sack sei, weil dann auch deutlich mehr Aufmerksamkeit bei US-Investoren sichergestellt sei. Das US-Listing werde demnach 2019 erfolgen.In den USA seien die Bewertungen für "MedTech" und "Biotech" Firmen ungemein höher als in Deutschland. Neben dem Image von Lipps als sehr bedeutender Healthcare-Manager in der Welt - eine Investmentbank habe ihn einmal als "Steve Jobs der MedTech-Welt" bezeichnet - der, nachdem er Ende der 60iger Jahre die Dialyse-Methode mitentwickelt habe und quasi aus dem Nichts heraus den DAX-Konzern Fresenius Medical Care mit aufgebaut habe, sei die Aussicht auf US-Zulassung und eine US-Börsennotiz ein massiver Kurstreiber für MagForce AG selbst.In 2021 solle MagForce die 100 Mio. Euro Umsatzschwelle knacken, die EBITDA-Marge sollte bei ca. 30% liegen. Berenberg erachte im so genannten "Blue Sky Scenario" ein Kursziel von 19,75 Euro. Gehe es nach den Berenberg-Analysten, habe die Aktie Vervielfachungspotenzial. Ziehe Lipps durch, könne die Aktie diese Ziele locker erreichen. "Ich habe in meinem Leben immer geliefert. Im hochregulierten Gesundheitsmarkt sind zwei Jahre Verzögerung nicht viel. Ich bin 100% davon überzeugt, dass MagForce sowohl in den USA als auch in Europa kurz vor dem endgültigen Durchbruch steht, und ich bin sehr stolz, die Markteinführung einer so wertvollen Therapie, die vielen Menschen das Leben retten und erleichtern wird, zu verantworten", so Lipps im Gespräch mit der Vorstandswoche.Vor einiger Zeit habe den Experten Lipps gesagt, dass er aus MagForce eine "Multi Billion Dollar Company" machen wolle. "Das ist nach wie vor mein Ziel und sowohl die Technologie als auch die Größe des Marktes machen das absolut realistisch", betone er.