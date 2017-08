Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 8,00 EUR ergibt sich ein hohes Bewertungspotenzial und Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben der MagForce-Aktie daher weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 24.08.2017)



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (24.08.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF) weiterhin zu kaufen.Die MagForce AG habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 die eigene Zulassungs- und Kommerzialisierungsstrategie weiter vorangetrieben. Im Rahmen dieser sei die Basis zur Behandlung von Glioblastom-Patienten in Europa durch den Einbezug des Klinikum Vivantes in Berlin Friedrichshain erweitert worden. Nunmehr seien insgesamt sechs NanoActivator-Geräte an Kliniken in Deutschland installiert, wobei vier davon für die kommerzielle Behandlung verwendet würden.Parallel dazu habe die Gesellschaft in 2016 die Zulassung der eigenen Technologie zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA vorangetrieben. Auf Empfehlung der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA seien alle bereits in Deutschland durchgeführten Studien zur Biokompabilität erneut durchgeführt worden. Dabei sei nochmals belegt worden, dass die Nanopartikel nicht toxisch seien und am Ort der Applikation verbleiben würden.Darüber hinaus habe die MagFroce AG in 2016 die Grundlage für den Ausbau der finanziellen Basis gelegt. Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund der noch niedrigen Kommerzialisierungserlöse und des daraus resultierenden Liquiditätsabflusses von hoher Wichtigkeit. Nach Aufnahme der Gespräche hätten nach dem Bilanzstichtag 31.12.2016 eine Reihe von Kapitalmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden können. Hierzu gehöre die Ausgabe einer 5,00 Mio. EUR-Wandelanleihe, die Aufnahme verschiedener Darlehen sowie die erfolgreiche Platzierung einer Kapitalerhöhung in Höhe von 5,00 Mio. EUR.Besonders im Fokus stehe aber die kürzlich gemeldete Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB), im Rahmen derer die MagForce AG Fremdkapital in Höhe von bis zu 35,0 Mio. EUR aufnehmen könne. Gemäß Unternehmensangaben sei dieses über mehrere Tranchen abzurufende Kreditvolumen ausreichend, um die Zulassungs- und Kommerzialisierungsstrategie vollständig zu finanzieren. Gleichzeitig werde damit das Finanzierungsrisiko deutlich reduziert und die operative Flexibilität signifikant erhöht.Weiteres Upsidepotenzial, welches die Analysten derzeit jedoch noch nicht in ihren Prognosen einbezogen hätten, ergebe sich aus der geplanten Ausweitung der Behandlung von Prostatakrebs auf Europa. Zudem stehe die Erlangung der Kostenerstattung durch die Krankenversicherungen ebenfalls im Fokus der kommenden Berichtsperioden. Diesbezüglich sei es geplant, Erstattungsstudien durchzuführen.Auf Grundlage ihrer bis zum Geschäftsjahr 2024 konkret erstellten Prognosen, hätten die Analysten einen fairen Wert von 15,00 EUR (bisher: 13,90 EUR) je Aktie ermittelt. Die Kurszielanhebung sei in erster Linie auf eine die Reduktion der gewichteten Kapitalkosten zurückzuführen, als eine Folge der jüngst abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB). Die in den kommenden Jahren abzurufenden 35 Mio. EUR würden zu einer Erhöhung des typischerweise niedrigeren verzinsten Fremdkapitalanteils innerhalb des WACC führen, wodurch sich die gewichteten Kapitalkosten auf 11,0% (bisher: 11,5%) reduzieren würden.