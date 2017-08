Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers



"Terminlich steuern die Märkte auf das Sommerloch zu - was für überraschende Bewegungen sorgen kann. Der Grundtrend der Aktienmärkte bleibt aber aufwärts gerichtet."



"Der nächste wichtige Notenbanktermin ist erst das Treffen in Jackson Hole vom 24. bis 26. August - unter anderem mit Mario Draghi."



"Europäische Aktien bleiben trotz des gerade zum Dollar stärkeren Euros attraktiver als ihre US-Pendants."





München (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmärkte steuern datenseitig langsam aber sicher in Richtung "Sommerloch": Die Halbjahreszahlensaison neigt sich ihrem Ende zu, und kommende Woche stehen relativ wenige Konjunkturdaten auf der Agenda, so Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick".Wichtige Notenbanktreffen würden ebenfalls nicht stattfinden. Das in dieser Zeit umsatzarme Umfeld trage zusätzlich dazu bei, dass die kurzfristige Börsenrichtung besonders schwer vorhersagbar sei.