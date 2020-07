Guilherme Savry: Die meisten Investoren sind gegenüber der wirtschaftlichen Erholung skeptisch. Das spiegelt sich vor allem in den hohen Preisen defensiver Anlagen wider. Gold hat einen neuen Höchststand seit 2012 erreicht und konnte in den ersten sechs Monaten diesen Jahres um 16 Prozent zulegen. Auch die Renditen bei Staatsanleihen sind immer noch niedrig, trotz der starken Erholung risikoreicher Anlagen. Die Entwicklung wichtiger Makrokomponenten zeigt, dass die Wachstumsprämie nach wie vor gedrückt bleibt, aus Anlegersicht ist eine Expansion der Wirtschaft also nicht zu erwarten.



Inwieweit ist diese Skepsis gerechtfertigt?



Guilherme Savry: Das amerikanische National Bureau of Economic Research (NBER) sieht die US-Wirtschaft in einer Rezession. Jetzt hat zwar jede Rezessionsphase ihre Eigenarten, etwa mit Blick darauf, wann die Aktienindizes wieder ihre Höchststände erreichen. Aber historisch gesehen dauert es im Durchschnitt drei Jahre, bis die Unternehmensgewinne wieder das Niveau erreichen, das sie vor der Krise hatten. Mit Blick auf die Historie haben Anleger mit ihrer vorsichtigen Haltung also Recht.



Schließen Sie sich dieser Einschätzung an?



Guilherme Savry: Ich glaube, es spricht einiges dafür, dass die Entwicklung dieses mal anders verlaufen wird. Unsere Nowcaster-Indikatoren haben sich im Juni deutlich erholt und sehen die chinesische Wirtschaft fast wieder auf dem Aktivitätsniveau vor der Krise. In Europa und den USA erholen sich die vorwärts gerichteten Komponenten, wie die Produktionserwartungen oder die Investitionsperspektiven. Dieses Umfeld und vor allem der aktuelle Policy-Mix, sowie die enormen Auswirkungen der akkommodierenden Geldpolitik auf die Risikoprämien von Aktien und Credit Spreads, rechtfertigen unserer Meinung nach eine Positionierung bei wachstumsorientierten Anlagen.



Welche Anlagen sind Ihrer Meinung nach attraktiv?



Guilherme Savry: Wir bevorzugen Qualitätsaktienindizes wie den Nasdaq oder den SMI. Die Gewinne im Technologiesektor sind, anders als während der Dotcom-Blase sehr stark und werden wahrscheinlich auf hohem Niveau bleiben. Gleichzeitig sind die Bilanzen mit Blick auf das Liquiditätsrisiko gesünder als damals. Engagements in Qualitätsaktien dürften andere Stile und Sektoren übertreffen. Auch selektive erneute Lockdown-Maßnahmen sollten daran nichts ändern. (08.07.2020/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Die ersten sechs Monate dieses Jahres werden in die Geschichtsbücher eingehen, so die Experten des schweizerischen Vermögensverwalters Unigestion.Zum ersten Mal außerhalb der Kriegszeit habe die Weltwirtschaft eine globale Abschottung erlebt, bei der die Hälfte der Weltbevölkerung zu Hause geblieben sei. Zum ersten Mal in der Geschichte sei die Weltwirtschaft in eine Rezession geraten, ohne jegliche Unterbrechung oder Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage. Wie indem berühmten Kim Kiduk-Film "Frühling, Sommer, Herbst, Winter... und Frühling" hätten die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft in den letzten Monaten vier Jahreszeiten an einem Tag, in einer Woche oder in einem Monat erlebt.Während sich die globale Lage stabilisiert habe und die Tail Risiken dank außerordentlicher politischer Unterstützung hätten verringert werden können, würden die Investoren gegenüber der wirtschaftlichen Erholung vorsichtig bleiben. Die Experten seien dagegen der Meinung, dass das "V-förmige" Erholungsszenario nach wie vor unterschätzt werde, obwohl die gesamtwirtschaftlichen Daten weiterhin nach oben überraschen würden. Um es mit Depeche Mode zu sagen: "It’s just a question of time".Fragen an Guilhem Savry, Head of Macro and Dynamic Allocation im Cross-Asset-Team: