Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA spitzt sich weiter zu, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei DONNER & REUSCHEL.



Des Weiteren habe der Besuch vom US-Außenminister Rex Tillerson in Russland zu keiner Einigung in puncto Syrien geführt. Somit würden die Fronten zwischen den USA und Russland auch hier verhärtet bleiben. Von diesen globalen Anspannungen hätten Anlageklassen, die einen sicheren Hafen darstellen würden, in der abgelaufenen Woche profitieren können. Das Edelmetall Gold habe 2,66% und Silber 3,01% gewonnen. Ebenfalls sichere Staatsanleihen seien gesucht gewesen. Die Rendite 10-jährigen Bundesanleihen sei auf 0,19% nach zuvor 0,23% gefallen und die Verzinsung bei den US-Staatsanleihen im 10-jährigen Bereich sei um -0,15% auf 2,23% gefallen. Zusätzlich hätten schwächere Inflationsdaten und Einzelhandelsumsätze aus den USA für eine Nachfrage bei den Staatsanleihen gesorgt. Generell scheine der "reflation Trade" an Dynamik zu verlieren. Der US-Bankensektor sei seit seinem Hoch am 01.03.2017 um -9,5% gefallen.



Neben den genannten geopolitischen Risiken sollten auch die anstehenden Wahlen in Frankreich am Wochenende zu einer gewissen Zurückhaltung am Aktienmarkt führen. Ein Scheitern von Le Pen sei eingepreist und somit könnte es zu starken Turbulenzen kommen, sollte Le Pen es dennoch schaffen. Ferner spiegele die zuletzt angestiegene Volatilität die Nervosität am Markt wider. (19.04.2017/ac/a/m)





