Eine Zinssenkung der Zentralbanken würde die finanziellen Bedingungen Not leidender Unternehmen lockern, aber weder die Lage der Unternehmen noch der Menschen unmittelbar verbessern. Hierfür sei ein zwischen den Staaten abgestimmtes Konjunkturprogramm erforderlich, damit die am stärksten betroffenen Unternehmen steuerlich entlastet und insbesondere Krankenhäuser, Forschungslabore und Pflegedienste unterstützt werden könnten. Eine akkommodierende Haltung der Zentralbanken sei hierfür unverzichtbar.



In der Zwischenzeit würden sich die Anleger den als sicher geltenden Staatsanleihen zuwenden. Die Zinsen auf zehnjährige US-Staatsanleihen hätten mit weniger als 1,20 Prozent ein neues Rekordtief erreicht und würden die Konjunktursorgen in den USA widerspiegeln, die bisher jedoch weitgehend verschont geblieben seien. Auch wenn Gold am 24. Februar mit fast 1.700 US-Dollar Höchststände erreicht habe, habe es erstaunlich wenig von der Risikoaversion zum Ende der Woche profitiert.



Es könnte jedoch schon bald Licht am Ende des Tunnels zu sehen sein. Covid-19 sei mittlerweile in rund 40 Staaten aufgetreten. In China, wo die Anzahl der täglichen Todesfälle weiter zurückgehe, scheine die Epidemie langsam abzuflauen: Die Betriebe würden ihre Tätigkeit wieder aufnehmen, und der chinesische Aktienmarkt habe sich in der vergangenen Woche viel besser als die Märkte im Westen behauptet. All dies lasse eine Phase mit Marktturbulenzen erwarten, die heftig, aber kurzlebig sein könnte. Sobald der erste Hoffnungsschimmer zu erkennen sei, könnte die Erholung sehr rasch vonstattengehen.



Zahlreiche Faktoren seien günstig: Die Ölpreise würden ebenso wie die Zinssätze sehr niedrig sein, und es würden gewiss umfangreiche Konjunkturanreize geschaffen werden. Aus einer Krise entstehe häufig das Heilmittel für künftige Krisen. Bisher habe sich die Börse daher auf lange Sicht stets als gute Anlage erwiesen. Trotz der aktuellen Ängste werde sich die Geschichte in diesem Punkt wiederholen. Geduld bleibe nach wie vor eine Tugend. (03.03.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - "Klein, aber oho." Auch wenn mit dieser bekannten Redensart eigentlich eher Anerkennung im positiven Sinne ausgedrückt werden soll, beschreibt sie derzeit sehr treffend den unsichtbaren Gegner, der mit seiner Ausbreitung und den damit verbundenen Konsequenzen große Besorgnis an den Märkten ausgelöst hat: das Coronavirus, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, und Alexis Bienvenu, Fondsmanager bei der La Financière de l'Échiquier.Aufgrund dieser Bedrohung seien die Anleger seit Montag vergangener Woche im Verkaufsfieber. Dieser sei in den USA der schwärzeste Börsentag seit Februar 2018 gewesen und der S&P 500 (ISIN: US78378X1072; WKN: A0AET0) habe 3,4 Prozent an Wert verloren. Auch an den folgenden Tagen habe der Abwärtstrend nicht gebremst werden können: Der S&P 500 habe den Dienstag und den Donnerstag mit 3 Prozent beziehungsweise 5 Prozent im Minus geschlossen. Noch nie sei es in einem derart kurzen Zeitraum zu einem Marktrückgang um 10 Prozent gekommen. Alle Sektoren seien betroffen, in erster Linie der Tourismus, die Banken und Rohstoffe, wobei die Infrastruktur etwas weniger schlecht abschneide.