"Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass die fundamentale Analyse von Bilanzen und Geschäftsmodellen, einschließlich Besuche vor Ort, sowie aktives Engagement jetzt von größter Bedeutung sind. Um auf eine mögliche Marktverschiebung vorbereitet zu sein, bevorzugen wir Covered Bonds, US-Anleihen mit sehr langer Duration sowie Unternehmensanleihen in den USA und der EU. Letztere könnten eine gewisse Volatilität erfahren, dürften sich dann allerdings stabilisieren. Zudem setzen wir auf flexible Lösungen, die entweder automatisiert oder durch einen Portfoliomanager die Vermögensallokation über Anlageklassen hinweg anpassen. Und schließlich halten wir an unseren vier zentralen Themen fest: 1. ESG, 2. Klima und grüne Anlagen, 3. dem Aufstieg Chinas und 4. Chancen im Credit-Bereich", so der Senior-Makrostratege.



In China folge der Markt typischerweise den Einschätzungen regierungsnaher chinesischer Kommentatoren, und entsprechend hätten die Aktienmärkte nach positiven Anmerkungen über eine "gesunde" Rally um 5,7 Prozent zugelegt. Hohe Umsätze und eine starke Zunahme der medialen Erwähnung einer "Bullenrally" (Bloomberg News) hätten diese Entwicklung befeuert. "Nur wenige Marktteilnehmer erwarten eine Wiederholung der durch Schulden angeheizten Blase und des Crashs von 2015. Wir gehen weiterhin davon aus, dass China die Erholung anführen wird - dafür sprechen sowohl die ermutigenden jüngsten offiziellen Wirtschaftsdaten als auch hochfrequente Daten", so Galy. Ein wichtiger Faktor sei die Inflation, die seit einigen Monaten, seit Beginn der Covid-19-Pandemie, rückläufig sei.



"Chinas Verbraucherpreisindex, der am morgigen Donnerstag veröffentlicht wird, ist hierfür ein verlässlicher Indikator. Sollte die Inflation stärker als erwartet zurückgehen, dürfte die People’s Bank of China (PBoC) weitere geldpolitische Lockerungen einleiten", schätze Galy. Bislang setze die PBoC auf erzwungene Liquiditätsspritzen anstelle einer Änderung der Zinssätze, um eine Blase an den Aktien- oder Immobilienmärkten zu vermeiden. "Sollte die PBoC Lockerungsmaßnahmen vornehmen, ist dies jedoch ein deutliches Zeichen dafür, dass ihre Wachstumsprognosen eher pessimistisch ausfallen und sie nicht nur von einer leichten Korrektur ausgeht", meine der Senior-Makrostratege.



"Wir erwarten weiterhin einen von China angeführte Erholung, die sich in den kommenden Wochen und Monaten auf den restlichen asiatisch-pazifischen Raum ausbreiten dürfte", so Galy. (08.07.2020/ac/a/m)





Stockholm (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Marktlage sieht vielversprechend aus, nicht zuletzt dank der Rally in China, die von der dortigen Regierung befeuert wird. Sébastien Galy, Senior-Makrostrategie bei Nordea Asset Management, mahnt dennoch zur Vorsicht: "Die Situation scheint so ausgezeichnet, dass genau dies Grund zur Sorge liefert."Euphorie präge typischerweise die letzte Phase einer Rally. Negative Daten wie die Herabstufung der US-Wachstumserwartungen durch Goldman Sachs und die hohe Kreuzkorrelation von Vermögenswerten in Clustern, Paartrades oder über Assetklassen hinweg würden einfach ausgeblendet. Es stelle sich jedoch die Frage, ob die US-Ströme an Dividenden, Rückkäufen und Preiserwartungen mit der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung in den USA, der sogenannten NIPA-Statistik, übereinstimmen würden. NIPA stehe für National Income and Product Accounts. Dies sei vergleichbar mit der Kaufkraftparität in Währungen. Diese gehe von einer Welt ohne Risiko und ohne Zahlungsausfälle aus, in der alle ihre Gewinnanteile behielten - der Growth-Investmentstil widerspreche dieser Annahme jedoch per Definition.