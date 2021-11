Börsenplätze Macy`s-Aktie:



Kurzprofil Macy`s Inc.:



Macy´s Inc. (ISIN: US55616P1049, WKN: A0MS7Y, Ticker-Symbol: FDO, NYSE Ticker-Symbol: M) ist ein Unternehmen mit Sitz in New York, USA, das primär im Bereich Lebens- und Grundnahrungsmittelhandel tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1929 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 75.711 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Jeffrey Gennette. Die größten Anteilseigner sind BlackRock Fund Advisors, The Vanguard Group, Inc. und SSgA Funds Management, Inc. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 18,10 Mrd. USD mit einem Gewinn von -3.944,00 Mio. USD. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um -28,6% verringert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 10,00 Mrd. USD. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.01.2021. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem. (19.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Macy`s-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlagemagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Macy`s Inc. (ISIN: US55616P1049, WKN: A0MS7Y, Ticker-Symbol: FDO, NYSE Ticker-Symbol: M) unter die Lupe.Die Aktie von Macy's haussiere am Donnerstag um mehr als 20 Prozent. Händler würden von einer Kombination aus positiven Geschäftszahlen, einem angehobenen Ausblick und hoffnungsvollen Strategieplänen sprechen. Der Kaufhausbetreiber prüfe die Ausgliederung seines E-Commerce-Geschäfts.Im der abgelaufenen Periode habe die Gesellschaft 1,23 Dollar (Vorjahr: -19 Cent) je Aktie bei Umsätzen von 5,4 (Vorjahr: 3,99) Milliarden Dollar verdient. Analysten hätten im Konsens nur mit einem Überschuss von 31 Cent bei Erlösen von 5,19 Milliarden Dollar gerechnet. Macy’s habe im Quartal 4,4 Millionen neue Kunden gewonnen und von einem "verbesserten wirtschaftlichen Umfeld" profitiert, habe es geheißen. Die Kaufhauskette mit E-Commerce-Plattform habe zudem den Umsatzausblick angehoben.Macy’s sehe für 2021 einen Umsatz zwischen 24,12 und 24,28 Milliarden Dollar, verglichen mit einer früheren Bandbreite von 23,55 bis 23,95 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn solle zwischen 4,57 und 4,76 Dollar je Aktie liegen, gegenüber einer früheren Prognose von 3,41 bis 3,75 Dollar.Seit ihrem Tief im März 2020 habe die Aktie beeindruckende 750 Prozent zugelegt. Sollte sich das Unternehmen tatsächlich aufspalten, müsse eine Neubewertung vorgenommen werden. Die nächsten Ziele lägen bei 40 bis 42 Dollar. (Analyse vom 18.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link