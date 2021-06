XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (01.06.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF).Der Flugzeugbauer Airbus erwarte nach wie vor, dass der Markt für Verkehrsflugzeuge zwischen den Jahren 2023 und 2025 wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehre. Der Konzern habe dies nun entsprechend mit konkreten (mittelfristigen) Produktionsplanungen für seine wichtigsten Flugzeuggruppen (u.a. A320-Familie Q4 2021: 45 Stück pro Monat; Q2 2023: 64 Stück pro Monat; Q1 2024: 70 Stück pro Monat) untermauert (zum Vergleich Auslieferungen (auf Monatsbasis) 2017: 49 Stück; 2018: 52 Stück; 2019: 54 Stück). Dies erhöhe die Visibilität für MTU, die an diversen Triebwerksprogrammen für Airbus-Flugzeuge (u.a. GTF, V2500) beteiligt sei.Allerdings bestehe ein Unterschied zwischen Produktionsplanungen eines Flugzeugbauers und den tatsächlichen Bestellungen/Abnahmen der Fluggesellschaften, die durch die Covid-19-Pandemie mehrheitlich finanziell/bilanziell schwer angeschlagen seien (siehe u.a. Lufthansa, etc.). Entsprechend zurückhaltend habe auch der Branchenverband IATA auf die angekündigten Produktionsausweitungen von Airbus reagiert. Zudem stecke der anderen große Flugzeugbauer, Boeing, nach wie vor in Problemen. Der Analyst belasse seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr unverändert (u.a. berichtetes EPS: 4,90 Euro). Für das kommende Geschäftsjahr habe er seine Prognosen erhöht (u.a. berichtetes EPS: 7,29 (alt: 7,07) Euro).In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (zwölf Monate) lautet das Votum für die MTU-Aktie weiterhin "verkaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 199,00 auf 202,00 Euro angehoben. (Analyse vom 01.06.2021)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: