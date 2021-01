Unternehmensnachrichten:



Einem Bloomberg-Bericht zufolge prüfe die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF), ob sie ein Angebot für den spanischen Flugzeugteilehersteller ITP Aero abgeben solle. Rolls-Royce Holdings (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, LSE Ticker-Symbol: RR) starte in dieser Woche den Verkauf von ITP Aero und wolle durch den Verkauf über 2 Mrd. GBP einnehmen.



Stephan Wollenstein, der Chef von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in China, habe gesagt, dass der deutsche Autobauer aufgrund von Engpässen auf dem globalen Chipmarkt zehntausende Autos weniger in China verkauft habe.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe die vorläufigen Ergebnisse für das letzte Quartal 2020 veröffentlicht. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sei das EBIT im 4. Quartal um 32% auf 1,11 Mrd. Euro gestiegen und sei damit besser ausgefallen als erwartet. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 8% auf 15,9 Mrd. Euro gestiegen. BASF werde im Februar bekannt geben, ob das Unternehmen seine Politik der jährlichen Dividendenerhöhung fortsetze. (20.01.2021/ac/a/m)





Bidens Amtseinführung sei das Hauptereignis des Tages, sollte aber keinen großen Einfluss auf die Märkte haben. Sollte es jedoch zu Ausschreitungen von Trump-Anhängern kommen, könnte es zu einigen Risk-Off-Bewegungen kommen. Händler sollten auch auf unmittelbare Entscheidungen von Biden achten, die während seiner Rede zur Amtseinführung (gegen 18:00 Uhr) bekannt gegeben werden könnten.