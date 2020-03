Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (24.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Das Coronavirus habe den weltweiten Flugverkehr auf ein Minimum gedrückt. Flugzeuge würden am Boden bleiben, neue würden nicht mehr produziert. Das belaste natürlich nicht nur die Flugzeugbauer und Fluggesellschaften, sondern auch die Triebwerksbauer. Der DAX-Wert MTU Aero Engines sei besonders stark betroffen. Nachdem die Produktion ausgesetzt worden sei, würden weitere Analysten den Daumen für die Aktie senken.Die besonders stark von der Corona-Krise geplagten Aktien von MTU Aero Engines würden am Dienstag zu den magersten Werten im DAX gehören. Während andere stark von der Krise betroffenen Werte meist deutlich zugelegt hätten, hätten die MTU-Papiere dem Markt mit einem unterdurchschnittlichen Anstieg um gut drei Prozent etwas hinterhergehinkt. Der DAX habe zeitgleich mit über sechs Prozent im Plus gelegen.Der Triebwerksbauer habe am Vortag mitgeteilt, dass er die Produktion an mehreren europäischen Standorten unterbreche. Demnach betreffe der Produktionsstopp zunächst die Standorte in München und im polnischen Rzeszow, wo Triebwerke montiert und Triebwerkskomponenten hergestellt würden. Zudem solle auch der Betrieb an Standorten, die sich nur mit der Instandhaltung von Triebwerken befassen würden, mit einer Woche Versatz ausgesetzt werden. Betroffen davon seien laut MTU Hannover und Ludwigsfelde.Die MTU-Anteile seien daraufhin auf das tiefste Niveau seit Ende 2016 abgerutscht. Noch im Januar seien sie mit knapp 290 Euro in Rekordhöhen gehandelt worden, mit aktuell 115,50 Euro seien sie derzeit nur noch gut 40 Prozent davon wert.Abstufungen seitens der Analysten seien eine fast logische Folge: Am Vortag habe die Experten von Oddo BHF ihre Kaufempfehlung für die Papiere aufgegeben. Das Zwölf-Monats-Kursziel sei von 245 auf 170 Euro gesenkt worden. Kurzfristig rechne Analyst Yan Derocles beim deutschen Triebwerkshersteller wie auch bei Rolls-Royce und Safran mit einer "ungünstigen Geschäftsdynamik". Die Landesbank Baden-Württemberg habe gestern sogar eine Verkaufsempfehlung gegeben.Am Dienstag habe auch die britische Investmentbank HSBC den Daumen für MTU gesenkt. Das Kursziel sei von 269 auf 179 Euro gesenkt worden, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Die Pandemie-Auswirkungen würden jetzt real, wie Analyst Richard Schramm in einer aktuellen Studie geschrieben habe. Was die mittel- bis langfristige Wachstumsgeschichte des Triebwerkbauers angehe, bleibe er jedoch zuversichtlich.Die Kursziele der Analysten würden Hoffnung machen, würden sie doch teilweise ein Potenzial von über 50 Prozent auf absehbare Zeit zeigen. Die Kursziel-Senkung bleibe an den Börsen ohne große Wirkung. Nach der Corona-Krise würden wieder Flugzeuge fliegen und auch Triebwerke produziert. Mit dem jüngsten Absturz dürfte das Schlimmste hinter der MTU-Aktie liegen.Mutige, langfristig orientierte Anleger sammeln nun erste Stücke ein, vorsichtige warten weiter ab, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2020)