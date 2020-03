XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (24.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) von 230 auf 120 Euro.Die Coronavirus-Pandemie treffe die Luftfahrtindustrie besonders hart, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie, Da aktuell in vielen Ländern kaum noch geflogen werde, werde das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft von MTU Aero Engines absehbar deutlich einbrechen. Wie stark und wie lange, hänge von der Dauer und Ausprägung der politischen Social Distancing-Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ab. Auch das Neugeschäft mit Triebwerken dürfte sich abschwächen. Viele Fluggesellschafte würden versuchen, die Auslieferung neuer Flugzeuge durch die Hersteller zu verschieben, einige würden auch Orders stornieren. Darüber hinaus dürfte nicht jede Airline diese Krise überleben. Bei MTU bilde aber das PW1100G-Triebwerk für den Airbus A320neo einen Schwerpunkt der Produktion. Das prall gefüllte Auftragsbuch von Airbus für dieses Modell und der aktuelle Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Konkurrenzmodell von Boeing dürften es allerdings ermöglichen, Nachfrageverschiebungen abzumildern. Der langfristig positive Trend in der Luftfahrt sei weiterhin intakt. Die aktuelle Krise werde jedoch kurz-bis mittelfristig zu empfindlichen Einbußen führen.Auf Basis des deutlich reduzierten Kursniveaus bleibt Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die MTU Aero Engines-Aktie mit einem von 230 auf 120 Euro reduziert Kursziel. (Analyse vom 24.03.2020)