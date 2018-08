Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (27.08.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).Die MS Industrie AG habe überzeugende Halbjahreszahlen 2018 präsentiert. Beim Umsatzwachstum in Höhe von 13,2% auf 140,32 Mio. EUR (VJ: 123,94 Mio. EUR) habe die Gesellschaft dabei von einer Fortsetzung der im zweiten Halbjahr 2017 eingesetzten Erholungstendenz bei den Verkaufszahlen schwerer LKW profitiert. In den USA werde die Fortsetzung der Markterholung anhand eines Verkaufsplus in Höhe von rund 8% gegenüber dem Vorjahr ersichtlich. In Europa liege der Zulassungsanstieg zwar mit 3,9% unterhalb der US-Marktentwicklung, die Marktvorgaben seien ebenfalls als positiv zu werten. Regional betrachtet seien in Europa 9,65 Mio. EUR sowie in den USA 8,40 Mio. EUR höhere Umsätze als im Vorjahr erzielt worden.Zwar sei der dargestellte konzernweite Umsatzanstieg in erster Linie auf den Umsatzanstieg im Powertrain-Segment (+14,64 Mio. EUR) zurückzuführen. Das volumenmäßig deutlich kleinere Ultrasonic-Segment habe ebenfalls hierzu mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 2,10 Mio. EUR (+7,9%) beigetragen. Es hätten hier sogar noch höhere Umsätze erzielt werden können, dem stand jedoch eine stichtagsbedingt verzögerte Auslieferung an Maschinen entgegen.Das EBITDA habe um 12,8% auf 11,86 Mio. EUR (VJ: 10,51 Mio. EUR) zugelegt und sich größtenteils proportional zum Umsatz entwickelt. Das EBITDA liege dabei innerhalb der Unternehmens-Guidance, die ein leicht steigendes EBITDA für das Gesamtjahr 2018 erwarte. Beim EBIT und EBT werde, aufgrund rückläufiger Abschreibungen, sogar eine deutliche Verbesserung auf Gesamtjahresbasis erwartet. Auch auf dieser Ergebnisebene befinde sich der MS-Konzern "auf Kurs", mit einem deutlichen Anstieg des EBIT um 46% auf 5,75 Mio. EUR (VJ: 3,94 Mio. EUR), nachdem sich die Abschreibungen aufgrund des Auslaufens umfangreicher Investitionsprogramme rückläufig entwickelt hätten.Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2018 habe das Management der MS Industrie AG die im Geschäftsbericht 2017 publizierten Prognosen bestätigt. Unverändert würden dabei Umsatzerlöse in Höhe von rund 270 Mio. EUR, ein leicht steigendes EBITDA sowie eine deutliche Verbesserung des EBIT in Aussicht gestellt. Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 13,2% auf 140,32 Mio. EUR, einem EBITDA-Anstieg in Höhe von 12,8% sowie einer deutlichen EBIT-Verbesserung in Höhe von 46% lägen die Halbjahreszahlen des MS-Konzerns im Rahmen der Unternehmens-Guidance sowie der Analysten-Erwartungen. Daher würden sie ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen bestätigen.Die Analysten würden den im Rahmen des unveränderten DCF-Bewertungsmodells ermittelten fairen Wert von 5,70 EUR je Aktie beibehalten. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergebe sich ein hohes Kurspotenzial in Höhe von nahezu 70%.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben daher weiterhin das Rating "kaufen" für die MS Industrie-Aktie. (Analyse vom 27.08.2018)