Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (09.05.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).Der Vorstand habe in beiden Geschäftssegmenten zuletzt wesentliche strategische Weichenstellungen getätigt, die Speck sinnvoll erscheinen und die Gesellschaft nachhaltig breiter aufstellen würden. Während die Planbarkeit im Bereich Powertrain über die nächsten Jahre hinweg relativ hoch sei, halte Speck die Visibilität im Segment Ultrasonic kurzfristig noch für vergleichsweise gering. Da dieses für die Equity Story aber zunehmend an Bedeutung gewinne, bedürfe es neuer Impulse in Form von Vertriebserfolgen, die u.a. im Rahmen der Weltleitmesse im Oktober erzielt werden sollten. Nach Überarbeitung und Fortschreibung des DCF-Modells des Analysten ergebe sich ein neues Kursziel von 4,70 Euro (zuvor: 4,50 Euro). Die Aktie bleibe seines Erachtens damit insbesondere für längerfristig orientierte Investoren attraktiv.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung für die MS Industrie-Aktie. (Analyse vom 09.05.2019)Börsenplätze MS Industrie-Aktie: