Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Holding einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Dieselmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die PKW-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch überwiegend minderheitliche Engagements im industriellen Immobiliensektor, sowie ergänzende Dienstleistungen. (18.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiterhin zu kaufen.MS Industrie habe gestern den Bericht zum ersten Halbjahr 2017 veröffentlicht, der eine über den Erwartungen liegende Entwicklung in Q2 aufzeige.Der Umsatz sei in Q2 um 1,2% auf 65,4 Mio. Euro zurückgegangen, habe damit aber leicht über der Analystenprognose gelegen und sei bereits wesentlich höher ausgefallen als im Vorquartal (+11,8% qoq). Das zweite Jahresviertel sei dabei von einer deutlichen Nachfragebelebung im geografischen Subsegment Powertrain USA sowie einer verstärkten Auslieferung von Sondermaschinen im Segment Ultrasonic geprägt gewesen. Auf Halbjahressicht hätten die Erlöse im Gesamtsegment Powertrain dennoch um rund 9% unter dem Vorjahr gelegen (Q1: -14%), während Ultrasonic ein Wachstum von 24% erreicht habe.Das Q2-EBIT habe deutlich auf 3,5 Mio. Euro zugelegt und ebenfalls die Analystenprognose übertroffen. Dies sei auf die in H1 nach Wegfall umzugsbedingter Kosten deutlich niedrigeren sonst. betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen (-10,8%), während der Personalaufwand aufgrund einer gestiegenen Mitarbeiterzahl leicht zugelegt habe (+2,8%). Angesichts eines wie erwartet deutlich verbesserten Finanzergebnisses habe der Periodenüberschuss auf 2,2 Mio. Euro (MONe: 1,6 Mio. Euro) gesteigert werden können.Der erfolgreiche Produktstart im Bereich Ultrasonic-Serienmaschinen (MONe Umsatzbeitrag 2017: 1,7 Mio. Euro, 2018: 3,0 Mio. Euro) dürfte sich mit einer EBIT-Zielmarge von 20% zudem mittelfristig positiv auf die Konzernprofitabilität auswirken, weshalb der Analyst die Margenerwartungen leicht angehoben habe. Zudem gehe der Analyst aufgrund der seines Erachtens nachhaltig zinsgünstigeren Finanzierung in seinem DCF-Modell nun von einem geringeren FK-Zins aus (-100 BP).Die Q2-Zahlen hätten durchweg über der Analystenprognosen gelegen und würden Spielraum für eine Anhebung der Guidance eröffnen. Bei erwartet gutem Newsflow in H2 und einem neuen Kursziel von 4,20 Euro (zuvor: 3,60 Euro) sehe der Analyst weiteres Upside-Potenzial.