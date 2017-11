Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Holding einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Dieselmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die PKW-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch überwiegend minderheitliche Engagements im industriellen Immobiliensektor, sowie ergänzende Dienstleistungen. (20.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiterhin zu kaufen.MS Industrie habe am Freitag die Zahlen zu Q3/2017 vorgelegt. Der Q3-Umsatz habe trotz negativer Währungseffekte durch das hohe USD-Exposure (ca. 36%) mit +12,0% auf 65,5 Mio. Euro noch kräftiger zugelegt als von Speck erwartet (MONe: +10,3% auf 64,5 Mio. Euro). Zurückzuführen sei dies vor allem auf die deutlich verbesserte Nachfrage im Bereich Powertrain. Das Segment weise nach 9M zwar nur ein leichtes Umsatzplus von 0,5% auf, zum Halbjahr habe jedoch noch ein Umsatzrückgang von rund 9% vorgelegen. Im Segment Ultrasonic habe sich die Erlösentwicklung dagegen etwas abgeschwächt, nach 9M sei hier ein Plus von 5,1% erzielt worden (H1: +24,0%). Der Analyst führe dies auf übliche Bestell- und Auslieferungsschwankungen im Sondermaschinenbau zurück und sehe darin keinen Bruch der grundsätzlich starken Umsatzentwicklung des Segments (MONe 2017: +9,2%).Getrieben durch die positive Topline-Entwicklung in Q3 habe sich das EBITDA deutlich überproportional auf 6,8 Mio. Euro verbessert (Vj.: 4,6 Mio. Euro; MONe: 6,3 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge habe mit 10,4% wie bereits in Q2 (10,5%) im zweistelligen Prozentbereich gelegen. Der Periodenüberschuss in Q3 sei dagegen leicht unterproportional auf 2,1 Mio. Euro gestiegen (Vj.: 1,9 Mio. Euro; MONe: 2,0 Mio. Euro). Grund hierfür sei eine im Vorjahr verbuchte Steuergutschrift in Höhe von 1,5 Mio. Euro.Die Q3-Zahlen seien noch etwas besser ausgefallen als erwartet, die Anhebung der Guidance aber habe der Analyst in seinen letzten Comments bereits antizipiert. Da der Ausblick auch für 2018 optimistisch sei, rechne der Analyst mit weiterhin gutem Newsflow und sehe mit Blick auf die Ergebnismultiples 2018e nach wie vor deutliches Upside-Potenzial.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die MS Industrie-Aktie und das Kursziel von 5,00 Euro. (Analyse vom 20.11.2017)