Kurzprofil MSCI Inc.:



MSCI (ISIN: US55354G1004, WKN: A0M63R, Ticker-Symbol: 3HM, NYSE-Symbol: MSCI) ist ein in New York City ansässiger US-amerikanischer Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen vor allem für das Investment Banking anbietet. Dies umfasst neben internationalen Aktienindices auch Portfolio- und Risiko-Analysen als auch Research. (27.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MSCI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MSCI Inc. (ISIN: US55354G1004, WKN: A0M63R, Ticker-Symbol: 3HM, NYSE-Symbol: MSCI) unter die Lupe.Seit Jahren würden Exchange-Traded-Funds (ETFs) einen regelrechten Boom erleben. Gerade wer regelmäßig Geld ansparen möchte, greife zu den passiven Fonds. Einer der Platzhirsche in diesem Segment sei MSCI Inc. aus den USA. Wer nur auf Rendite setze, wäre in den letzten Jahren mit der Aktie besser gefahren als mit einem breit gestreuten Indexfonds.Der MSCI World sei das bekannteste Produkt aus dem Haus MSCI Inc. Der Index umfasse die größten börsennotierten Unternehmen aus der ganzen Welt und ermögliche Anlegern so einen leichten Zugang zum globalen Aktienmarkt bei vermindertem Risiko. Berechnet werde der Index, auf den dann Anbieter wie BlackRock ETFs auflegen würden, von MSCI Inc. Der US-Konzern fliege bei Anlegern häufig unter dem Radar. Jedoch lohne es sich die Akte genauer unter die Lupe zu nehmen.Neben Indices auf Aktienwerte weltweit biete MSCI auch Risiko-Analysen und Research für Profis und Portfolio-Dienstleistungen. Damit sei der Konzern sehr erfolgreich. Seit Jahren laufe die Aktie an der Börse im Stillen ungebremst nach oben, was an vielen Börsianern komplett vorbeigehe.MSCI sei ein wahrer Dauerläufer Am Aktienmarkt. Im aktuellen Jahr betrage die Performance bereits rund 29 Prozent und damit mehr als der S&P 500 mit 18 Prozent aufs Parkett gelegt habe. Doch noch größer werde die Outperformance auf Sicht von fünf Jahren: 590 Prozent Rendite könne der S&P 500 mit 104 Prozent bei Weitem nicht liefern. Der von MSCI selbst berechnete Standard-Index MSCI World habe im selben Zeitraum nur etwa 81 Prozent geschafft.MSCI sei ein Basisinvestment im Finanzsektor und eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Mutige können noch vor Zahlen zugreifen, alle anderen warten die Präsentation der Q2-Ergebnisse ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". In jedem Fall sei die MSCI-Aktie für konservativere Investoren einen Blick wert. (Analyse vom 27.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link