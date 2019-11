Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit fast zwei Jahren gönnte sich der MSCI World eine Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Interessanterweise habe sich das beschriebene Kräftesammeln in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollzogen, ehe am vergangenen Freitag der Spurt auf ein neues Allzeithoch bei 2.265 Punkten gelungen sei. Es liege also nicht nur ein neuer Rekordstand, sondern auch der seltene Fall eines S-K-S-Konsolidierungsmusters vor. Da die "rechte Schulter" der Formation zudem ein klassisches Dreieck darstelle, liege gewissermaßen ein dreifacher Ausbruch vor. Eine weitere Bestätigung würden Aktienmarktbullen beim trendfolgenden MACD finden, der jüngst seine Signallinie von unten nach oben durchschnitten und somit ein neues Einstiegssignal generiert habe. Ein interessantes Ziellevel stelle nun die Widerstandszone bei rund 2.400 Punkten dar. Auf diesem Niveau würden zwei unterschiedliche Fibonacci-Projektionen (2.387/2.424 Punkte) mit der Parallelen zum Aufwärtstrend seit Juli 2009 (akt. bei 2.419 Punkten) zusammenfallen. Um dieses Anlaufziel nicht aus dem Augen zu verlieren, gelte es in Zukunft, die alten Hochpunkte bei rund 2.200 Punkten nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. (07.11.2019/ac/a/m)





