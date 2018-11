Xetra-Aktienkurs MPC Capital-Aktie:

Kurzprofil MPC Capital AG:



Die MPC Capital AG (ISIN: DE000A1TNWJ4, WKN: A1TNWJ, Ticker-Symbol: MPCK) ist ein unabhängiger Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen und Kapitalanlagen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft sachwertbasierte Investitionen und Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 240 Mitarbeiter. (13.11.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - MPC Capital-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die MPC Capital-Aktie (ISIN: DE000A1TNWJ4, WKN: A1TNWJ, Ticker-Symbol: MPCK) unter die Lupe.MPC Capital entwickle sich zu einer Skandalnudel an der Börse. Die Experten hätten im März 2018 bei Kursen von 5,70 Euro ausdrücklich gewarnt und die Aktie zum Verkauf empfohlen. Grund seien die stetigen Kapitalerhöhungen von CEO Ulf Holländer gewesen. Zuletzt im März 2018 zum Kurs von 5,70 Euro. 17 Mio. Euro seien eingesammelt worden. Berenberg habe die Kapitalerhöhung platziert. Aktuelle Notiz: 2.80 Euro. Der Verkaufshinweis der Experten sei exzellent gewesen. Jetzt habe Holländer die Prognose für 2018 drastisch senken müssen. Er erwarte jetzt noch ein "leicht positives EBT" statt eines EBT von über 19,3 Mio. Euro. Gut 20 Mio. Euro hätten sich einfach mal in "Luft aufgelöst" oder seien vielleicht in ein "schwarzes Loch" gefallen. Übel, dass die Aktie ein Tag vor der Gewinnwarnung unter erhöhten Umsätzen abgerutscht sei. Sehr unschön. Vielleicht hätten Insider schon mehr gewusst?Anleger sollten um solche Aktien einen großen Bogen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 13.11.2018)Börsenplätze MPC Capital-Aktie: