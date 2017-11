Xetra-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:

Kurzprofil MOLOGEN AG:



MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.



Die Immuntherapie Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des Unternehmens und der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. Die Behandlung mit Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod (MGN1703) als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. ISR Lefitolimod (MGN1703) wird zurzeit für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs (Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird ISR Lefitolimod (MGN1703) derzeit in einer erweiterten Phase-I-Studie bei HIV untersucht sowie in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy®). Neben den Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, eines der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie.



Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. (20.11.2017/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - MOLOGEN-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN).MOLOGENs Leitsubstanz, der TLR9-Agonist und Immunmodulator Lefitolimod, sei derzeit Gegenstand zweier klinisch aktiven Studien - bei metastasierendem Kolorektalkarzinom (mCRC) und einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Immun-Checkpoint-Inhibitor Yervoy. Allein der Markt für mCRC habe einen Wert von über USD 10 Mrd. Scholes erwarte, dass MOLOGEN 2019/20 bei dieser Indikation den Zulassungsantrag bei der EMA und der FDA einreiche.MOLOGEN habe auch Ergebnisse von zwei weiteren Studien - über kleinzelligen Lungenkrebs (SCLC) und HIV in diesem Jahr berichtet. Die Phase-II-SCLC-Studie habe positive Ergebnisse in zwei klinisch relevanten Patientenuntergruppen gezeigt, während Daten, die bisher aus der Verlängerungsphase der TEACH-Studie mit HIV-Patienten veröffentlicht worden seien, darauf hindeuten würden, dass Lefitolimod ein wichtiger Partner in Kombination mit anderen HIV-Therapien wie monoklonalen Antikörpern oder Impfstoffen sein könnte.Der Analyst sei der Ansicht, dass diese und andere Daten bei der Unterzeichnung eines verbindlichen Termsheets für eine Zusammenarbeit mit der chinesischen Firma iPharma Ltd. im August für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Lefitolimod in China eine wichtige Rolle gespielt hätten. Das Gesamtpaket aus Vorab- und Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit dieser Transaktion könnte sich auf EUR 100 Mio. belaufen.Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, behält seine "buy"-Empfehlung für die MOLOGEN-Aktie bei, aber senkt das Kursziel von EUR 13,30 auf EUR 13,10, um höhere Technologieübertragungs- und Produktionsauslagerungskosten als vorher modelliert zu berücksichtigen. (Analyse vom 20.11.2017)Börsenplätze MOLOGEN-Aktie: