Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit drei Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bietet MLP ein breites Leistungsspektrum:



- MLP Finanzdienstleistungen AG: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI AG: Investmentexperte für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- TPC GmbH: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen der Kunden. Darauf aufbauend stellt MLP ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, sodass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greift man auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind knapp 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.500 Mitarbeiter tätig. (04.12.2017/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MLP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie der MLP AG (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) unter die Lupe.Von Anfang 2016 bis Juni 2017 habe die MLP-Aktie eine dynamische Rally auf das Börsenparkett gelegt. Seither sei das Papier aber in eine Distributionsphase übergegangen, die nun tatsächlich mit einer oberen Umkehr abgeschlossen worden sei. Das Abgleiten unter die letzten Tiefpunkte bei 5,60 EUR sorge dabei für die entscheidende negative Weichenstellung, denn damit sei gleichzeitig der seit knapp zwei Jahren bestehende Haussetrend (akt. bei 5,79 EUR) zu den Akten gelegt worden.Der Bruch der beschriebenen Kreuzunterstützung werde darüber hinaus durch das bestehende Verkaufssignal seitens des MACD untermauert. Diesem Beispiel sei inzwischen auch der Aroon gefolgt. Das rechnerische Abschlagspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der Toppbildung - müsse dabei auf den Kursbereich bei rund 4,50 EUR taxiert werden. Interessanterweise harmoniere dieses Level bestens mit verschiedenen Tiefs aus den Jahren 2014 und 2013 sowie dem 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses seit Februar 2016 (4,51 EUR). Auf dem Weg in diese Region markiere ein weiteres Fibonacci-Level (4,98 EUR) ein wichtiges Etappenziel.Als Absicherung für neue Shortpositionen bieten sich die oben genannten alten horizontalen Unterstützungen bei 5,60 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 04.12.2017)