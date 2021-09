Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MGM Resorts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Hotel-Casino-Betreibers MGM Resorts (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Keine gute Nachrichten aus dem Reich der Mitte: China knöpfe sich nach dem Tech-Sektor nun auch die Glücksspiel-Branche in Sachen Regulierung vor. So solle die Casino-Hochburg Macau stärker kontrolliert werden. Die Aktien dort engagierter Konzerne wie Las Vegas Sands Wynn Resorts und MGM Resorts würden in die Knie gehen.Konkret habe die Regierung Macaus angekündigt, dass sie die staatliche Aufsicht über die dortigen Casinos verstärken wolle. Macau gelte als das Las Vegas Asiens. Mit Las Vegas Sands, Wynn Resorts und MGM Resorts seien in der chinesischen Sonderverwaltungszone drei amerikanische Unternehmen aktiv. Der Schritt lasse Bedenken aufkommen, dass sich das zukünftige Verfahren bei der Neu-Vergabe von Lizenzen schwieriger als bisher gestalten könnte.Dazu komme, dass zusätzlich zu dem regulatorischen Thema der aktuelle Corona-Ausbruch in der südchinesischen Provinz Fujian die Erholung der Casino-Betreiber in Macau gefährden könnte. Dort seien direkt Großveranstaltungen abgesagt worden, Restaurants und Einkaufszentren angewiesen worden, die Zahl der Besucher zu reduzieren. Schulen seien auf Online-Unterricht umgeschwenkt.Während die Papiere von Las Vegas Sands und Wynn Resorts zweistellig verlieren würden, büße die "Aktionär"-Empfehlung MGM Resorts lediglich gut fünf Prozent auf 40,89 Dollar ein.Kurzum: Investierte Anleger bleiben weiter dabei, beachten jedoch unbedingt den Stopp-Kurs bei 24,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur MGM Resorts-Aktie. (Analyse vom 14.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)