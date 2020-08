Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

8,216 EUR +3,11% (06.08.2020, 10:31)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

8,19 EUR +1,26% (06.08.2020, 10:45)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 16 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO Branchen-Primus in Europa. Das Unternehmen ist in 34 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 27,1 Mrd. EUR. Im Oktober 2019 hat die METRO AG einen Vertrag über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung von METRO China unterzeichnet. (06.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - METRO: Die Zeichen stehen auf Stabilisierung - AktienanalyseDer Handelskonzern METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) hat in der Corona-Krise deutlich Federn lassen müssen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Wie der MDAX-Konzern mitgeteilt habe, sei der Umsatz im dritten Geschäftsquartal flächenbereinigt um 17,5 Prozent auf rund 5,57 Mrd. Euro gesunken. Besonders heftig seien die Einbußen mit knapp einem Drittel in Westeuropa gewesen, wo eine deutliche Mehrheit des Umsatzes auf die Gastronomie entfalle. Aber auch in Asien und Osteuropa sei es bergab gegangen. Einzig in Russland habe METRO zulegen können. Allerdings - und das sei der Börse gefallen - habe sich die Umsatzentwicklung laut Unternehmensangaben dank der graduellen Lockerungen der Covid-19-Schutzmaßnahmen seit Mitte des dritten Quartals deutlich verbessert.Im Juli, also im ersten Monat des Schlussquartals, habe die Mehrheit der Länder bereits das Umsatzniveau des Vorjahres wieder erreicht oder liege sogar darüber, habe es geheißen. In dem Zuge traue sich METRO wieder einen Ausblick zu. Für das Geschäftsjahr bis September erwarte das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 3,5 bis 5 Prozent. Das operative Ergebnis solle um 200 bis 250 Mio. Euro zurückgehen. Nach neun Monaten habe das EBITDA 192 Mio. Euro unter dem Vorjahresniveau gelegen. Die Erlöse seien um 5 Prozent gefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze METRO-Aktie: