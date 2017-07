Tradegate-Aktienkurs METRO Wholesale & Food Specialist St.-Aktie:

18,261 EUR +0,07% (19.07.2017, 12:58)



ISIN METRO Wholesale & Food Specialist St.-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO Wholesale & Food Specialist St.-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO Wholesale & Food Specialist St.-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO Wholesale & Food Specialist AG (neue METRO):



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/16 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. EUR. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. Mehr Informationen unter www.metroag.de. (19.07.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - METRO Wholesale & Food Specialist-Aktienanalyse von Analyst Thilo Kleibauer von Warburg Research:Thilo Kleibauer, Analyst von Warburg Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO Wholesale & Food Specialist AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) mit einer Kaufempfehlung auf.Nach der Abspaltung vom METRO-Konzern liege der Fokus nun auf der überzeugenden Strategie für das Großhandelsgeschäft, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die mittelfristigen Wachstumsziele mit einem Umsatzwachstum von mindestens 3% seien noch nicht im Aktienkurs eingepreist.Thilo Kleibauer, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die METRO Wholesale & Food Specialist St.-Aktie mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 23,80 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 19.07.2017)Xetra-Aktienkurs METRO Wholesale & Food Specialist St.-Aktie:18,20 EUR +0,30% (19.07.2017, 12:40)