METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (02.07.2019/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Alexander Zienkowicz von der NORD LB:Alexander Zienkowicz, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Sektorstudie zum Kauf der Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).EP Global Commerce GmbH (EP Global), den tschechischen und slowakischen Unternehmern Daniel Kretinsky und Patrik Tkac zuzuordnen, habe den METRO-Aktionären ein freiwilliges Übernahmeangebot unterbreitet. Geboten worden seien 16 Euro je Stammaktie und 13,80 Euro je Vorzugsaktie. Dies entspreche einer Bewertung von rund 5,8 Mrd. Euro. EP Global habe zuletzt 32,71% der Gesamtstimmrechtsanteile an METRO gehalten. Im August 2018 habe EP Global 7,3% von Haniel erworben und sich für weitere 15,2% eine Call-Option gesichert. Weitere 9% an METRO seien von CECONOMY erworben worden. Der METRO-Vorstand habe das Übernahmeangebot als signifikant zu niedrig bewertet und Aktionären von einer Annahme abgeraten.Alexander Zienkowicz, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Sektorstudie die METRO-Aktie zu kaufen und sieht das Kursziel für diese bei 17 Euro. (Analyse vom 02.07.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016: Keine vorhanden.