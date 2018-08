Börsenplätze METRO-Aktie:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) unter die Lupe.Kurz vorm Wochenende sei bekannt geworden, dass sich der Duisburger Mischkonzern Haniel bei METRO zurückziehen wolle. In einem ersten Schritt verkaufe die Familie - seit mehr als 50 Jahren an METRO beteiligt - 7,3% der Anteile an den osteuropäischen Investor EP Global Commerce (EPGC). Die Holding mit Sitz in Tschechien habe sich auf internationale Energie- und Infrastruktur-Projekte spezialisiert. Für die restlichen 15,2% sei eine Übernahmeoption vereinbart worden.Auch CECONOMY, der Mutterkonzern von Mediamarkt-Saturn, möchte jetzt den größten Teil seiner METRO-Beteiligung verkaufen. Das Unternehmen, das sich vor gut einem Jahr von der METRO Group abgespalten habe und auch im MDAX notiere, habe dazu auch die zum tschechischen Milliardär Daniel Ketínský gehörenden Investmentfirma EP auserkoren. Eine Entscheidung, ob und zu welchen Bedingungen ein Anteilskaufvertrag abgeschlossen werden könne, sei zwar noch nicht getroffen worden, sei jedoch wahrscheinlich. In der METRO wolle der Milliardär künftig den Ton angeben und die Option zum Kauf weiterer Aktien nutzen, "um unsere Überzeugung zu bestätigen, dass wir als Aktionäre eine positive Rolle für das Unternehmen spielen und seine zukünftige Entwicklung richtig unterstützen können", wie ihn das "Handelsblatt" zitiere.Der Ausstieg der alten Anteilsinhaber schüre neue Fantasie. Das Ende einer Ära sollte bevorstehen, auch eine Komplettübernahme durch die Tschechen werde möglich. Denn das knappe Drittel an METRO könnte für EPGC vielleicht nur ein Anfang sein. Allein schon die Neuausrichtung des Konzerns würde jedoch neue Chancen eröffnen, nachdem man den Zug des Online-Geschäfts weitgehend verpennt habe.Bis auf die Spekulation auf eine Übernahme ist derzeit fast nichts Zählbares vorhanden, was eine längerfristige Beteiligung rechtfertigen würde, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen METRO-Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link