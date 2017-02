Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

31,013 EUR -3,62% (03.02.2017, 11:19)



ISIN METRO-Aktie:

DE0007257503



WKN METRO-Aktie:

725750



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

MEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol METRO-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil METRO GROUP:



Die METRO GROUP (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) zählt zu den bedeutendsten internationalen Handelsunternehmen. Sie erzielte im Geschäftsjahr 2014/15 einen Umsatz von rund 59 Mrd. EUR. Das Unternehmen ist in 29 Ländern an über 2.000 Standorten tätig und beschäftigt mehr als 220.000 Mitarbeiter. Die Leistungsfähigkeit der METRO GROUP basiert auf der Stärke ihrer Vertriebsmarken, die selbständig am Markt agieren: METRO/MAKRO Cash & Carry - international führend im Selbstbedienungsgroßhandel, Media Markt und Saturn - europäischer Marktführer im Bereich Elektrofachmärkte, und Real SB-Warenhäuser. (03.02.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Christian Bruns von der equinet AG:Christian Bruns, Aktienanalyst der equinet AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2016/17 weiterhin zum Kauf der Aktie des Handelskonzerns METRO GROUP (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Die tristen Ergebnisse des Unternehmens böten eine Kaufgelegenheit, so der Analyst. Er gehe im Verlauf des Geschäftsjahres von einer leichten Verbesserung des Geschäftsumfeldes aus.Der Aktienanalyst der quinet AG, Christian Bruns, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die METRO-Aktie mit einem Kursziel von 38,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 03.02.2017)Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:31,025 EUR -2,74% (03.02.2017, 11:05)