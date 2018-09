Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

13,405 EUR -0,33% (03.09.2018, 08:20)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie: BFB001

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie: B4B

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (03.09.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - METRO-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) charttechnisch unter die Lupe.Von Mitte Februar bis in den Juli hinein habe die METRO-Aktie kräftige Kursverluste bis gut 10 EUR verkraften müssen. Mittlerweile scheine das Papier aber das Schlimmste ausgestanden zu haben. Als Kernargument würden die Analysten in diesem Zusammenhang den Sprung über die letzten Verlaufshochs bei 12,05/12,10/12,51 EUR werten, wodurch eine nicht ganz idealtypische untere Umkehr abgeschlossen worden sei. Für besonderen Nachdruck sorge dabei, dass die angeführte Bodenbildung mit einem Aufwärtsgap (12,11 EUR zu 12,76 EUR) vollzogen worden sei. Da diese Kurslücke bisher offengeblieben sei, liege nach Erachten der Analysten ein weiterer Beweis der Stärke vor. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergebe sich ein konservatives Kursziel im Bereich von rund 14 EUR, welches bestens mit diversen horizontalen Barrieren harmoniere. Danach definiere das Hoch von Anfang April bei 15,16 EUR das nächste Anlaufziel. Rückenwind komme vom trendfolgenden MACD, der sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis derzeit "grünes Licht" signalisiere. Als Absicherung auf der Unterseite sei die Kombination aus den o. g. Ausbruchsmarken bei gut 12 EUR und der beschriebenen Kurslücke prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:13,455 EUR -0,11% (31.08.2018, 17:35)