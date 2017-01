Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

Kurzprofil METRO GROUP:



Die METRO GROUP (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) zählt zu den bedeutendsten internationalen Handelsunternehmen. Sie erzielte im Geschäftsjahr 2014/15 einen Umsatz von rund 59 Mrd. EUR. Das Unternehmen ist in 29 Ländern an über 2.000 Standorten tätig und beschäftigt mehr als 220.000 Mitarbeiter. Die Leistungsfähigkeit der METRO GROUP basiert auf der Stärke ihrer Vertriebsmarken, die selbständig am Markt agieren: METRO/MAKRO Cash & Carry - international führend im Selbstbedienungsgroßhandel, Media Markt und Saturn - europäischer Marktführer im Bereich Elektrofachmärkte, und Real SB-Warenhäuser. (02.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktie: 32-Euro-Marke im Visier - ChartanalyseDas letzte Mal, dass die METRO AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) Höhenluft im Bereich von 38,10 Euro schnuppern durfte, war gegen Ende 2013 gewesen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Von dort aus seien die Notierungen nur ein Jahr später auf eine markante Horizontalunterstützung, sowie Verlaufstief um 22,37 Euro abgerutscht. Erst ab diesem Bereich habe die Aktie wieder auf ein vorläufiges Verlaufshoch von 34,81 Euro zugelegt, habe aber kurz darauf schon wieder innerhalb eines mittelfristigen Abwärtstrendkanals bis Anfang 2016 auf ein Verlaufstief von 21,58 Euro zurückrudern müssen. Anschließend sei eine erneute Gegenbewegung zur Oberseite gestartet, habe aber bereits um rund 30,23 Euro ein schnelles Ende gefunden.Erst im Dezember hätten Käufer erneut die Vorjahreshochs attackiert und hätten das Wertpapier an die Dezemberhochs aus 2015 bei 31,76 Euro anheben können. Die letzten beiden Handelswochen jedoch seien von einer kurzfristigen Konsolidierungsphase begleitet worden, die jedoch aufgrund der starken Kursbewegung im Freitagshandel zu Beginn dieses Jahres aufgelöst werden könnte und dadurch weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt werden sollte.Börsenplätze METRO-Aktie:Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:31,585 EUR +1,43% (30.12.2016, 14:05)