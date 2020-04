Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN MERKUR BANK-Aktie:

DE0008148206



WKN MERKUR BANK-Aktie:

814820



Ticker-Symbol MERKUR BANK-Aktie:

MBK



Kurzprofil MERKUR BANK KGaA:



Die MERKUR BANK (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK) tritt seit Übernahme des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co AG im Oktober 2019 als MERKUR PRIVATBANK auf. Die rechtliche Umfirmierung erfolgt zur nächsten Hauptversammlung im Juni 2020. Die MERKUR PRIVATBANK ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit Filialen im süddeutschen Raum. Rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilien-investoren) sowie Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus.



Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. Mit Übernahme des Bankgeschäftes der Bank Schilling & Co AG erreichte die MERKUR PRIVATBANK, die von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt wird, eine Bilanzsumme von über 2,2 Mrd. EUR. www.merkur-privatbank.de. (09.04.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - MERKUR BANK-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Deutlich besser als der Gesamtmarkt entwickelte sich in den letzten Wochen der Kurs der MERKUR-BANK-Aktie (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK), so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Zwar müsse das Papier ebenfalls Rückschläge hinnehmen, notiere mit aktuell 8,25 Euro aber immer noch deutlich über dem Stop-Loss-Limit der Experten von 7,50 Euro. Ein Grund für die alles in allem zufriedenstellende Entwicklung dürfte die gelungene Fusion mit Teilen des Bankgeschäfts der Bank Schilling gewesen sein, die wegen einiger Bewertungseffekte zu einem Traumergebnis für die Bank geführt habe.Wie berichtet, habe die MERKUR BANK im Herbst 2019 wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co AG übernommen und trete seitdem nach außen als MERKUR PRIVATBANK auf. Diese Übernahme habe dazu geführt, dass sich die Bilanz der Bank stark verbessert habe, weil Kundeneinlagen (1,91 Mrd. Euro) und Kreditvolumen (1,92 Mrd. Euro) zum Abschluss des Jahres in einem ausgeglichenen Verhältnis gestanden hätten. Während die MERKUR BANK zuvor ihre Stärken in der Finanzierung mittelständischer Unternehmen, insbesondere Bauträgerkunden und Leasinggesellschaften, gehabt habe, habe der Schwerpunkt der Aktivitäten der Bank Schilling auf dem Privatkundengeschäft gelegen. Auch das Depotvolumen der Gesamtbank habe sich durch die Übernahme stark verbessert und zum Jahresabschluss 2,15 Mrd. Euro betragen. Davon seien 435 Mio. Euro auf die frühere MERKUR BANK entfallen.Der persönlich haftende Gesellschafter Dr. Marcus Lingel zeige sich sehr zufrieden mit dem Erreichten: "Es ist uns gelungen, die Stärken beider Häuser zu bündeln, sodass wir allen Kunden nun eine erstklassige Leistung in beiden Bereichen bieten können." Alles in allem weise das Institut nach der Fusion eine Bilanzsumme von 2,31 Mrd. Euro aus und sei damit in die Top 3 der deutschen inhabergeführten Privatbanken aufgestiegen.Dass für 2019 eine Dividende ausgeschüttet werden solle, sei für Lingel klar. Die Höhe der Ausschüttung jedoch noch nicht, denn die Coronakrise bereite auch dem persönlich haftenden Gesellschafter Sorgen. Er sehe die Banken in einer wichtigen Funktion, wenn es darum gehe, die Wirtschaft, allem voran den Mittelstand, mit den von der Politik zugesicherten finanziellen Hilfen zu versorgen. "Wir sehen hier einen gesellschaftlichen Auftrag für die Banken und setzen darauf, dass die Politik die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, unter anderem in Form von 100% Haftungsfreistellungen", so Lingel. Doch genau daran scheitere es bis jetzt, denn es seien nur Haftungsfreistellungen bis 90% im Gespräch. Das bedeute aber, dass jeder Kreditantrag nach den vorgegebenen Regularien geprüft werden müsse und die Unternehmer die dringend benötigte Soforthilfe nicht so schnell erhalten würden, wie sie gebraucht werde.Unabhängig von der aktuellen Coronakrise sei die MERKUR BANK aktuell besser aufgestellt denn je. Dies sei auch daran ersichtlich, dass sich der Aktienkurs trotz der zurückliegenden Börsenturbulenzen bisher verhältnismäßig stabil präsentiere.Die Redaktion der "AnlegerPlus News" glaubt, dass die Bank gestärkt aus der Krise kommen könnte, und rät deshalb engagierten Anlegern, die MERKUR BANK-Aktie weiter zu halten. Das mittelfristige Kursziel von 12 Euro bleibe gültig, das Stop-Loss-Limit von 7,50 Euro ebenso. (Ausgabe 04/2020)