MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) unter die Lupe.Operativ sei die Industrieholding, die mit ihren Beteiligungen von einigen Megatrends profitiere, insgesamt recht gut durch die Corona-Krise gekommen. Mit Friedrich Vorwerk habe die Berliner Gesellschaft ein echtes Highlight in ihr Bestand. Der Anbieter von Energieinfrastruktur wachse überproportional und werde nun an die Börse gebracht. Zum Wochenstart präsentiere MBB erste Details.Mit der im Herbst 2019 übernommenen Friedrich Vorwerk sei MBB der Einstieg in den Pipeline- und Anlagenbau für Gas- und Stromnetze gelungen. Durch die anschließende Add-on-Akquisition der Bohlen & Doyen durch Vorwerk sei das boomende Segment "Energie-Infrastruktur" gestärkt worden.Die Auftragsbücher seien prall gefüllt. Kein Wunder: Nach dem geplanten Atom- und Kohleausstieg entstünden in Deutschland in den kommenden Jahren im Zuge der Energiewende viele neue unterirdische Stromtrassen und Gasspeicher. Perspektivisch rücke bei Friedrich Vorwerk auch der Megatrend Dekarbonisierung durch den Einsatz von Wasserstoff in den Fokus. Stichwort: Um- und Ausbau der Gasnetzinfrastruktur zu einer Wasserstoffnetzinfrastruktur. Ohne grünen Wasserstoff könne die deutsche Industrie den Weg zur Klimaneutralität nicht bewältigen.Angeboten werden sollten neue Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung sowie Anteilsscheine von Altaktionären inklusive einer möglichen Mehrzuteilung. Angestrebt sei ein Streubesitz von rund 45%, wobei der Vorstandsvorsitzende Torben Kleinfeldt und die Muttergesellschaft MBB auch zukünftig jeweils einen wesentlichen Anteil am Unternehmen halten sollten.Mit Aumann (Anteil: 40%) und Delignit (76%) habe MBB bereits zwei Töchter erfolgreich an die Börse geführt. Das Interesse an der MBB-Aktie dürfte im Vorfeld weiter steigen und der Kurs nach der jüngsten Konsolidierungsphase auch. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Auch ein Neueinstieg auf dem aktuellen Niveau sollte sich auszahlen. Das nächste Ziel laute 150 Euro, mittelfrisitg seien aber sogar Kurse im Bereich um 175 Euro möglich, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2021)