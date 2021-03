Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (10.03.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) weiterhin mit dem Rating "halten" ein.Mit der Fr. Vorwerk KG (inklusive Bohlen & Doyen) entstehe seit geraumer Zeit ein weiterer Wachstumskern im MBB-Portfolio; die notwendige Kapitalaufstockung dort werde über ein IPO geschehen; wofür die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen würden, schreiben die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH in ihrer jüngsten Studie zur Berliner Industrieholding.Die notwendige Kapitalaufstockung bei der Tiefbautochter FRIEDRICH VORWERK Group SE solle über ein IPO ca. brutto EUR 90 Mio. frische Mittel dort einspielen.Berenberg, Jefferies Financial Group Inc. und Hauck & Aufhäuser würden das IPO an der Börse Frankfurt noch in Q1/2021 planen.Ohne Zweifel, der mittelständisch geprägte Energie-Leitungs- und Anlagenbau stehe vor einem Wachstumsschub, denn die Energiewende brauche neue Leitungen, ob für Strom oder für Gas (Wasserstoff; LNG, "Stromautobahnen" etc.). Konsequent sei, dass das anvisierte IPO-Volumen auf die Wasserstoff- bzw. Hydrogen-Fantasie setze, schreiben die Fachanalysten aus Frankfurt/M jetzt.Nach Meinung der Aktienexperten der EQUI.TS GmbH sei das Chancen-/Risiko-Verhältnis bei MBB SE nun ausgeglichen - die Analysten empfehlen also ein Halten. (Analyse vom 10.03.2021)