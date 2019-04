Xetra-Aktienkurs MAX Automation-Aktie:

4,93 EUR +1,86% (02.04.2019, 09:23)



Die MAX Automation SE (ISIN: DE000A2DA588, WKN: A2DA58, Ticker-Symbol: MXHN) mit Sitz in Düsseldorf ist eine international agierende Industriegruppe für High-Tech-Automatisierungslösungen. Das operative Geschäft gliedert sich in zwei Konzernbereiche: Im Bereich Industrieautomation agiert der Konzern durch sein umfassendes technologisches Know-how als Innovationsführer in der Entwicklung und Fertigung von integrierten und proprietären Lösungen für Produktion und Montage in den Branchen Automobilindustrie, Medizintechnik, Verpackungsautomation und Elektronikindustrie. Im Bereich Umwelttechnik entwickelt und installiert MAX Automation technologisch komplexe Anlagen für die Recycling-, Energie- und Rohstoffindustrie. (02.04.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - MAX Automation-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MAX Automation SE (ISIN: DE000A2DA588, WKN: A2DA58, Ticker-Symbol: MXHN) unter die Lupe.Für das Jahr 2019 erwarte MAX-CFO Andreas Krause einen Umsatz von mehr als 300 Mio. Euro. Das EBITDA solle sich ohne Effekte aus der Umstellung nach IFRS 16 auf über 20 Mio. Euro belaufen. Das bedeute einen Rückgang des Gewinns. Im Vorjahr habe das EBITDA bei 24 Mio. Euro gelegen. Netto dürften daher in 2019 bestenfalls 10 Mio. Euro in der Kasse klingeln. Vor dem Hintergrund, dass MAX für das Jahr 2018 einst ein bereinigtes EBIT von mindestens 26 Mio. Euro in Aussicht gestellt und dieses Niveau in 2018 deutlich verfehlt habe, sei der Ausblick für 2019 schlichtweg enttäuschend. Es sei nur konsequent, dass CEO Daniel Fink aus dem Unternehmen ausscheide. Die Experten hätten Fink den Rücktritt schon im Sommer 2018 nahelegt. Ihre Verkaufsempfehlung für MAX bei Kursen um 5.80 Euro im letzten Jahr sei richtig gewesen.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sehen auf geringerem Kursniveau keinen Kaufgrund. Abwarten! (Analyse vom 02.04.2019)Börsenplätze MAX Automation-Aktie: