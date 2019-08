Tradegate-Aktienkurs Lynas-Aktie:

1,45 EUR -11,85% (15.08.2019, 14:36)



Australian Securities Exchange-Aktienkurs Lynas-Aktie:

2,68 AUD -4,63% (15.08.2019, 08:11)



ISIN Lynas-Aktie:

AU000000LYC6



WKN Lynas-Aktie:

871899



Ticker-Symbol Lynas-Aktie Deutschland:

AMZ



ASX Ticker-Symbol Lynas-Aktie:

LYC



Kurzprofil Lynas Corp.:



Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) ist ein in Australien beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf Seltene Erden. Bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung der Seltenen Erden, die bislang zum größten Teil in China gefördert werden, konzentriert sich Lynas Corporation insbesondere auf die Gebiete Westaustralien und Malaysia. (15.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lynas-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Seltene Erden-Produzenten Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) unter die Lupe.Es sei etwas ruhig geworden um Lynas. Doch hinter den Kulissen sei das Tauziehen um die Verlängerung der Lizenz der Verarbeitungsanlage auf Malaysia weiter gegangen. Jetzt gebe es - zumindest vorerst - eine Entscheidung: Die Lizenz werde verlängert. Jedoch knicke die Aktie in Deutschland dennoch ein. Die Atombehörde habe die Lizenz nur für sechs Monate verlängert. Und noch dazu eine ganze Reihe von Auflagen erteilt.Diese Auflagen hätten es in sich: Zum einen solle Lynas außerhalb von Malaysia binnen vier Jahren eine Cracking und Leaching-Anlage bauen. Außerdem solle Lynas eine offizielle Erlaubnis einer Behörde oder Regierung vorlegen, den Müll, der bei der Produktion von Seltenen Erden anfalle und der auch schwach radioaktiv sein könne, dort zu lagern. Die Atombehörde kündige an, dass man sowohl den Bau als auch das Management einer solchen Anlage genau beobachten werde, um sicherzustellen, dass er nach internationalen Standard erfolge.Der Titel sei daraufhin eingeknickt. Eine Verlängerung der Lizenz um lediglich sechs Monate sei ein Tropfen auf den heißen Stein und gebe Lynas praktisch keine Planungssicherheit. Die Suche nach einem geeigneten Standort für eine Abfallanlage dürfte sich schwierig gestalten. In Malaysia habe Lynas inzwischen viel Gegenwind bekommen und ob ein Land außerhalb Malaysias besonders erfreut darüber sein dürfte, den Müll aufzunehmen, während die Verarbeitung in einem anderen Land stattfinde (und auch dort das Gros der Investitionen gelandet sei), sei eher fraglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lynas-Aktie: